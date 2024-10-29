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ЦИК Грузии перепроверит результаты парламентских выборов на некоторых участках

29 октября 2024 18:22
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Парламентские выборы в Грузии развернулись настоящим скандалом государственного уровня. Противостояние правительства и президента вылились не только в масштабные выступления на улицах Тбилиси, но и в пересмотр результатов электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центризбирком страны пообещал перепроверить бюллетени из пяти избирательных участков в каждом округе для выявления возможных прецедентов.

Пункты для голосования, в которых будет производиться пересчет, были выбраны в рамках жеребьевки. На такой вынужденный шаг представителей комиссии вынудили оппозиционные партии, поддерживаемые Брюсселем и Вашингтоном, а также президент Саломе Зурабишвили, которые хотят изменить результаты выборов в свою сторону.

ЦИК Грузии перепроверит результаты парламентских выборов на некоторых участках-2

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:
Повторяется все, что было раньше. Оппозиция не принимает поражения на выборах и противостоит конституционному строю в стране. Хочу подчеркнуть, что государство стоит на своем месте, и никто не сможет расшатать нашу стабильность.

Напомним, победу в субботнем голосовании одержала правящая партия «Грузинская мечта». Однако результаты выборов не устроили представителей проевропейской оппозиции, а также главу государства, которые решили не участвовать в деятельности законодательного органа, тем самым попытавшись дискредитировать его. Формально парламент останется легитимным и без представителей оппозиции, но это может вызвать недовольство значительной части избирателей и раскол населения Грузии.

# Новости Грузии # Выборы # Ираклий Кобахидзе # Саломе Зурабишвили

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