ЦИК Грузии перепроверит результаты парламентских выборов на некоторых участках

Парламентские выборы в Грузии развернулись настоящим скандалом государственного уровня. Противостояние правительства и президента вылились не только в масштабные выступления на улицах Тбилиси, но и в пересмотр результатов электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центризбирком страны пообещал перепроверить бюллетени из пяти избирательных участков в каждом округе для выявления возможных прецедентов.

Пункты для голосования, в которых будет производиться пересчет, были выбраны в рамках жеребьевки. На такой вынужденный шаг представителей комиссии вынудили оппозиционные партии, поддерживаемые Брюсселем и Вашингтоном, а также президент Саломе Зурабишвили, которые хотят изменить результаты выборов в свою сторону.