Лукашенко считает вполне реальным товарооборот между Беларусью и Грузией в 200 миллионов долларов

Новости Беларуси. Об этом он заявил 20 ноября на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выйти на такую цифру получится во многом благодаря работе, которую проводили стороны в последнее время. Впрочем, только экономикой сотрудничество стран не ограничивается. У Беларуси и Грузии немало общих позиций и в политической сфере. Александр Лукашенко высказал слова благодарности грузинской стороне за передачу лекарственных средств Беларуси. В свою очередь Беларусь помогла Грузии в трудные времена, когда горел реликтовый лес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается политики, могу быть только благодарен вам. Несмотря на какую-то разницу в ориентирах, мы абсолютно по-братски ведем себя в отношении друг друга. Я в политике не первый год и знаю, чего это стоит для Грузии, но вы всегда честно и откровенно, еще со времен Михаила Саакашвили, поддерживали Беларусь. Нынешнее руководство Грузии уже комплексно, целенаправленно, ни от кого не скрывая, выстраивает отношения с Беларусью. Сегодня времена поменялись. Но это изменение времен, если можно так сказать, и улучшение наших отношений с Западом, с Америкой – во многом заслуга нашей Грузии. Мы вам за это очень благодарны, и с тех пор у нас нет каких-то различий в понимании политических процессов. Повестка дня и оценка этой повестки у нас совпадают абсолютно. Более того, мы всегда готовы прийти на встречу друг другу.

Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Грузии:

Нас связывают не только прекрасные политические, дипломатические отношения. В первую очередь, это дружба между нашими народами. У нас есть специальные эмоциональные отношения, когда у нас есть отношения с Беларусью. Поэтому для нас очень важно иметь тесные политические и экономические отношения между Грузией и Республикой Беларусь.

Разговор на тему перспектив белорусско-грузинских отношений продолжился уже в Совете республики. Глава верхней палаты парламента Михаил Мясникович считает необходимым ускорить взаимодействие между странами именно по линии парламентов.