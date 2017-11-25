«Сердце требует Беларуси»: грузино-белорусская атмосфера в Тбилиси

Таких красок на фасадах Тбилиси не было давно. Потому даже сутки спустя двадцатичасового противостояния полиции и террористов спальный район – все еще рабочее место для журналистов и служб безопасности. И в день святого Георгия местные единодушно просят покровителя Грузии только о мире. Кстати, за ходом спецоперации можно было следить в режиме онлайн. Руку на пульсе держал и глава города. Каха Каладзе всего лишь месяц назад стал мэром грузинской столицы. За него проголосовал каждый второй житель. Из окон кабинета молодого мэра весь Тбилиси – как на ладони, а значит, и все проблемы. Каладзе известен как легенда мирового футбола. По опыту такого спортивного прошлого на должности мэра планирует вести довольно активную игру, мыслить на несколько шагов вперед. Кстати, работать мэром Каха Каладзе будет абсолютно бесплатно. Так решил он сам. Удастся ли ему и здесь стать чемпионом, покажет время, а пока…

Каха Каладзе, мэр Тбилиси:

Я всегда любил одеваться, просто не самое главное, какой бренд я одеваю – самое главное, чтобы со вкусом было это все. Шьют для меня в Грузии… Еще более внимательно новоиспеченный мэр относится и к подбору партнеров, особенно если речь едет об устоявшихся годами побратимских связях Минска и Тбилиси. Каха Каладзе:

Несколько раз я бывал в Минске просто ненадолго, всего на один день. В будущем приеду, останусь на два-три дня, и можно будет легко обсуждать, что можно привезти из Беларуси, что делать в Грузии. Кстати, уже в новом году начнет работу наше совместное производство. Грузины будут собирать из белорусских комплектующих лифты.

Владимир Лахтенков, бизнесмен:

В Грузии примерно 25 тысяч лифтов требуют замены, только в Тбилиси таких 7 тысяч. И понятно, что здесь надо находить решения, с одной стороны, экономичные, с другой стороны, технически новые. «Могилевлифтмаш» этому полностью соответствует, ну а если мы здесь развернем еще и локальную сборку. Спустя сутки своего возвращения из Беларуси после насыщенных переговоров на самом высоком уровне и подписания контрактов с белорусскими коллегами, спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе уже во всю работает на реализацией запланированного.

Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Грузии:

Я думаю, что достигнуть товарооборота в 200 миллионов долларов мы сможем легко. Грузия очень заинтересована в развитии отношений с Беларусью. Мы сейчас строим глубоководный порт на Черном море и будем восстанавливать так называемый Шелковый путь – исторический транзит. И это еще один коридор для совместного сотрудничества. Дадим слово цифрам – дилер белорусского производителя мебели в этом году продал «нашего» на 2 миллиона долларов, говорят, это не предел.

Давид Инцкирвели, бизнесмен:

На сегодняшний день у нас есть этот самый крупный магазин, здесь почти 2000 кв метров , 4 этажа. Ездил в Батуми – там открываем еще один магазин в Батуми и еще один в Тбилиси, наверное, так что будем завоевывать рынок. Завоевывать рынок и грузинские сердца белорусам с прошлого года помогают и дипломаты. В Тбилиси появился настоящий белорусский дом. Кстати, даже внутри посольство полностью обставлено мебелью с пометкой «Сделано в Беларуси».

Михаил Мятликов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии:

Внесли свой вклад в развитие экономических отношений. Это проведение белорусской национальной выставки в 2016 году в Тбилиси. Участие в «Продэкспо» в Минске грузинских компаний. В «Белагро» в этом году участвовали грузинские компании. И вот буквально недавно завершилась выставка сельскохозяйственная здесь, в Тбилиси, где также белорусские компании принимали участие.

Нино Ананиашвили, народная артистка Грузинской ССР, народная артистка России:

У вас есть что-то свое, чем вы гордитесь – у нас тоже есть. И надо вот эти отношения налаживать, чтобы наши люди друг друга больше знали – вот это мой месседж. И свой посыл звезда мирового балета уже много лет виртуозно вкладывает в каждое движение на сцене. Нино Ананиашвили – именно для нее наш балетмейстер Валентин Елизарьев поставил номер, восхитивший весь мир. И сегодня она снова в Минске, чтобы порадовать такую близкую и понятную публику. Нино Ананиашвили:

Ваши танцевали у нас, вот сейчас моя молодая балерина будет танцевать с артистом белорусского театра. Конфеты очень вкусные, водка, я в Беларуси начала пить водку. У нас есть много общего, мы понимаем друг друга. Я хочу, чтобы наши люди знали о Беларуси намного больше. И узнают же… Алена Сырова, корреспондент:

Несколько лет назад Грузия неожиданно стала туристической Меккой, в том числе и для белорусов. Только в этом году сюда приехали 40 тысяч человек. Это не удивительно, ведь для того, чтобы чувствовать себя здесь «своим» не нужно делать ничего особенного…

Гиоргий Бегадзе, заместитель председателя комитета по отраслевой экономике и экономической политике парламента Грузии:

Туризм надо рассматривать в двух аспектах, как в культурном, так и в экономическом. На этих встречах появилась очень интересная идея подружить два города – Жодино и город Рустави. Он тоже промышленный город.

Но есть в Тбилиси дом, где действительно бьется белорусское сердце. В июне наши трансплантологи спасли жизнь маленькой Кэти. Ей не могли помочь ни грузинские, ни немецкие, ни израильские врачи, и лишь наш Юрий Островский решился…

Семья Карумидзе:

Нам никто не давал надежду, кроме ваших врачей. Они сказали, что все получится. Вы знаете, она так полюбила Минск, что уже сама просится. Сердце просит. Сердце требует Беларуси. Потому что второй раз она родилась именно в Минске.

Побывать на своей второй Родине Кэти удастся абсолютно точно в ближайшее время. Ведь минимум раз в год ее новому «моторчику» нужна диагностика. Так что семья Карумидзе уже планирует свое недельное пребывание – было бы здоровье. И больше всего их тянет к людям.