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Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»

20 ноября 2017 17:21
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Новости Беларуси. Минск и Тбилиси обсуждают перспективы двусторонних отношений. Сегодня Президент Беларуси встретился председателем парламента Грузии. Как заявил Александр Лукашенко, товарооборот в 200 миллионов долларов между нашими странами  вполне реален. Впрочем, не только об экономическом сотрудничестве шла речь. Немало общих позиций у нас и в политической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-1

В следующем году ожидается визит Александра Лукашенко в Грузию. О серьезной проработке программы переговоров свидетельствует интенсивность встреч на самых разных уровнях. В последнее время их много. А делегация во главе с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе с белорусским лидером в Минске вообще встречается впервые. Причем спустя совсем немного времени после судьбоносного для страны голосования.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-3

Евгений Горин, СТВ:
Совсем недавно – в сентябре – парламент Грузии принял историческое решение. Депутаты проголосовали за обновленную конституцию. А это означает переход к парламентской форме правления.

Роль высшего законодательного органа сильно укрепились. Главу государства теперь будут избирать 300 назначенных делегатов. Визит в Беларусь в преддверии переговоров по расширению торгово-экономического сотрудничества, считай – сигнал.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Та цель, которую мы определили, достижение 200-миллионного в долларах уровня товарооборота между двумя странами, вполне реальна, уже осязаема. Половину примерно мы будем иметь в этом году. Но, конечно, надо серьёзно работать.

Что касается политики, могу быть только благодарен вам. Несмотря на какую-то разницу в ориентирах, мы абсолютно по-братски ведем себя в отношении друг друга. Я в политике не первый год и знаю, чего это стоит для Грузии, но вы всегда честно и откровенно, еще со времен Михаила Саакашвили, поддерживали Беларусь. Нынешнее руководство Грузии уже комплексно, целенаправленно, ни от кого не скрывая, выстраивает отношения с Беларусью.

Сегодня времена поменялись. Но это изменение времен, если можно так сказать, и улучшение наших отношений с Западом, с Америкой – во многом заслуга нашей Грузии. Мы вам за это очень благодарны, и с тех пор у нас нет каких-то различий в понимании политических процессов. Повестка дня и оценка этой повестки у нас совпадают абсолютно. Более того, мы всегда готовы прийти на встречу друг другу.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-9

Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Грузии:
Нас связывают не только прекрасные политические, дипломатические отношения. В первую очередь, это дружба между нашими народами. У нас есть специальные эмоциональные отношения, когда у нас есть отношения с Беларусью. Поэтому для нас очень важно иметь тесные политические и экономические отношения между Грузией и Республикой Беларусь.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-11

А ведь долгое время парламентские связи между нашими странами были формальными. Два года назад визит Александра Лукашенко в Грузию дал жизнь сразу нескольким направлениям для сотрудничества. Недавно появилась договоренность о сборке могилевских лифтов в Тбилиси.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-13

Есть много перспектив по поставкам сельхозтехники и сырья на грузинский рынок. Там уже работает более 15 представительств белорусских компаний. А у нас – 19 предприятий с участием грузинского капитала.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-15

Александр Лукашенко:
Народная дипломатия, а вы верх народной дипломатии, вы от народа люди. Наши парламентарии, вот эта связка на уровне парламента, укрепление связей дадут очень хорошую основу для того, чтобы выстраивать те же торгово-экономические отношения. Это хорошая основа, без неё невозможно выстроить очень глубокие на длительную перспективу отношения.   

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-17

Кроме налаживания контактов по линии парламентов, наши страны планируют развивать региональное сотрудничество, рассматривают перспективы создания совместных бизнес-центров. Точки соприкосновения могут быть и в рамках экономического пояса шелкового пути.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-19

Михаил Мясникович, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:
Большой стратегический участок железной дороги, который построен и связывает Китай, Казахстан, Грузию и Азербайджан с выходом в Южную Европу (через Турцию). Безусловно, мы в этом заинтересованы, чтобы соответствующая транспортно-логистическая хорда обеспечивала достаточно комфортную и выгодную доставку грузов с севера на юг. И это облегчит, безусловно, для нашего и вашего бизнеса вопросы, связанные с транспортными издержками.

Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»-21


В начале года Европарламент проголосовал за отмену визового режима для Грузии. Белорусы в закавказскую страну давно ездят без виз. Отдохнувших там наших граждан в этом году на треть было больше, чем в прошлом – еще одно свидетельство, что наши страны сближаются. Это легко, ведь причин для этого достаточно и в общем прошлом, и настоящем.

# Александр Лукашенко # Михаил Мясникович # Фотофакт # Беларусь-Грузия # Ираклий Кобахидзе

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