Председатель парламента Грузии: «Для нас важно иметь тесные политические и экономические отношения с Республикой Беларусь»

Новости Беларуси. Минск и Тбилиси обсуждают перспективы двусторонних отношений. Сегодня Президент Беларуси встретился председателем парламента Грузии. Как заявил Александр Лукашенко, товарооборот в 200 миллионов долларов между нашими странами вполне реален. Впрочем, не только об экономическом сотрудничестве шла речь. Немало общих позиций у нас и в политической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В следующем году ожидается визит Александра Лукашенко в Грузию. О серьезной проработке программы переговоров свидетельствует интенсивность встреч на самых разных уровнях. В последнее время их много. А делегация во главе с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе с белорусским лидером в Минске вообще встречается впервые. Причем спустя совсем немного времени после судьбоносного для страны голосования.

Евгений Горин, СТВ:

Совсем недавно – в сентябре – парламент Грузии принял историческое решение. Депутаты проголосовали за обновленную конституцию. А это означает переход к парламентской форме правления.

Роль высшего законодательного органа сильно укрепились. Главу государства теперь будут избирать 300 назначенных делегатов. Визит в Беларусь в преддверии переговоров по расширению торгово-экономического сотрудничества, считай – сигнал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Та цель, которую мы определили, достижение 200-миллионного в долларах уровня товарооборота между двумя странами, вполне реальна, уже осязаема. Половину примерно мы будем иметь в этом году. Но, конечно, надо серьёзно работать.

Что касается политики, могу быть только благодарен вам. Несмотря на какую-то разницу в ориентирах, мы абсолютно по-братски ведем себя в отношении друг друга. Я в политике не первый год и знаю, чего это стоит для Грузии, но вы всегда честно и откровенно, еще со времен Михаила Саакашвили, поддерживали Беларусь. Нынешнее руководство Грузии уже комплексно, целенаправленно, ни от кого не скрывая, выстраивает отношения с Беларусью. Сегодня времена поменялись. Но это изменение времен, если можно так сказать, и улучшение наших отношений с Западом, с Америкой – во многом заслуга нашей Грузии. Мы вам за это очень благодарны, и с тех пор у нас нет каких-то различий в понимании политических процессов. Повестка дня и оценка этой повестки у нас совпадают абсолютно. Более того, мы всегда готовы прийти на встречу друг другу.

Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Грузии:

Нас связывают не только прекрасные политические, дипломатические отношения. В первую очередь, это дружба между нашими народами. У нас есть специальные эмоциональные отношения, когда у нас есть отношения с Беларусью. Поэтому для нас очень важно иметь тесные политические и экономические отношения между Грузией и Республикой Беларусь.

А ведь долгое время парламентские связи между нашими странами были формальными. Два года назад визит Александра Лукашенко в Грузию дал жизнь сразу нескольким направлениям для сотрудничества. Недавно появилась договоренность о сборке могилевских лифтов в Тбилиси.

Есть много перспектив по поставкам сельхозтехники и сырья на грузинский рынок. Там уже работает более 15 представительств белорусских компаний. А у нас – 19 предприятий с участием грузинского капитала.

Александр Лукашенко:

Народная дипломатия, а вы верх народной дипломатии, вы от народа люди. Наши парламентарии, вот эта связка на уровне парламента, укрепление связей дадут очень хорошую основу для того, чтобы выстраивать те же торгово-экономические отношения. Это хорошая основа, без неё невозможно выстроить очень глубокие на длительную перспективу отношения.

Кроме налаживания контактов по линии парламентов, наши страны планируют развивать региональное сотрудничество, рассматривают перспективы создания совместных бизнес-центров. Точки соприкосновения могут быть и в рамках экономического пояса шелкового пути.

Михаил Мясникович, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Большой стратегический участок железной дороги, который построен и связывает Китай, Казахстан, Грузию и Азербайджан с выходом в Южную Европу (через Турцию). Безусловно, мы в этом заинтересованы, чтобы соответствующая транспортно-логистическая хорда обеспечивала достаточно комфортную и выгодную доставку грузов с севера на юг. И это облегчит, безусловно, для нашего и вашего бизнеса вопросы, связанные с транспортными издержками.