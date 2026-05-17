Новости по тегу #Игорь Петренко

Наш супертяж Павел Глинчук завоевал бронзовую награду. Спортсмен шел на золото и мог однозначно, как считают специалисты, стать чемпионом. Но вмешались обстоятельства и культура оппонента.
Мы пригласили в студию «Спорттаймера», главного тренера Игоря Петренко и поинтересовались, есть ли в Сборной Беларуси еще потенциальные медалисты самых высоких международных турниров и какие планы команды на 2026 год.
Дух захватил даже у титулованных борцов, которые сегодня готовятся к серьезным международным стартам.
Председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов вошел в исполком НОК, а национальную команду по классической борьбе возглавил Игорь Петренко.
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