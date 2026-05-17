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Новости по тегу #Игорь Петренко

О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко
17 мая 2026 18:34

О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко

Как идёт подготовка к ЧМ U23 по греко-римской борьбе – поговорили с тренером сборной
28 сентября 2025 18:00

Как идёт подготовка к ЧМ U23 по греко-римской борьбе – поговорили с тренером сборной

К олимпийским вершинам – в Минске юные борцы сражались на турнире на призы Алима Селимова
25 мая 2025 18:00

К олимпийским вершинам – в Минске юные борцы сражались на турнире на призы Алима Селимова

«Хотим завоевать олимпийские награды». Какие перспективы у белорусской школы борьбы? Интервью с Селимовым и Петренко
19 января 2025 19:08

«Хотим завоевать олимпийские награды». Какие перспективы у белорусской школы борьбы? Интервью с Селимовым и Петренко

Папа и пятеро детей. Дети Екатерины Климовой отдыхают с новой семьёй Игоря Петренко
08 августа 2019 09:42

Папа и пятеро детей. Дети Екатерины Климовой отдыхают с новой семьёй Игоря Петренко

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото
07 октября 2018 12:32

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото

17 ноября во Дворце спорта состоится традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева
16 ноября 2017 20:37

17 ноября во Дворце спорта состоится традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева

Игорь Петренко: В нашем виде спорта кто борется, тот зарабатывает неплохие деньги
24 ноября 2015 10:17

Игорь Петренко: В нашем виде спорта кто борется, тот зарабатывает неплохие деньги

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева стартует в Минске 20 ноября
19 ноября 2015 17:25

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева стартует в Минске 20 ноября