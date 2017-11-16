17 ноября во Дворце спорта состоится традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева

Новости Беларуси. В 2017 году соревнования пройдут уже в 24 раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске, помимо двух сборных Беларуси, выступят также команды Грузии, Казахстана, Польши, России, Украины и Узбекистана. Хозяева ковра выставят сильнейший состав.

Камандар Маджидов, председатель ОО «Белорусская федерация борьбы»:

Караваев – такой турнир, что, в принципе, люди приезжают, многие хотят молодых проверить. Я думаю, что в следующем году турнир Караваев будет проходить в сентябре в связи с тем, что перед Европейскими играми у нас будет тестовый турнир. Это мы объединили «Караваева», «Медведя» – совместными у нас будут греко-римская, вольная и женская. Нынешний турнир особенный – он станет последним, который пройдет по старым правилам борьбы. С 2018 года вступят в действие новые. Одно из главных отличий – большее количество весовых категорий и взвешивание в два дня.