«Хотим завоевать олимпийские награды». Какие перспективы у белорусской школы борьбы? Интервью с Селимовым и Петренко

Председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов вошел в исполком НОК, а национальную команду по классической борьбе спустя 7 лет возглавил трехкратный призер континентального форума, заслуженный тренер Беларуси, воспитавший двух призеров олимпиад, и личный тренер Алима Селимова, которого привел дважды к победам на чемпионатах мира, Игорь Петренко.
В студии программы «Спорттаймер» на СТВ Алим Селимов и Игорь Петренко.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Открыл меня мой первый тренер, а раскрыл меня мой личный тренер.
Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Он работоспособный с детства был. Не будучи тренером, он мне уже говорил: Игорь Анатольевич, давайте со мной работать.
Алим Селимов:
Потому что молодой, сразу с ковра. Человек, который имеет колоссальный опыт. И мне нравилась манера ведения его борьбы.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Строптивый был?
Игорь Петренко:
Нет. Строптивый он на ковре, когда у него не получается, эмоций много, а так…
Юлия Силипицкая:
Какая первая победа у вас была с ним вместе?
Игорь Петренко:
Чемпионом мира он стал. Это была, наверное, одна из первых побед. Никто в это даже не верил. А когда я знаю, какую мы работу проходим с ним, вижу мировую тенденцию, я знаю, что он может. С ним проблем не было. Утром встал, меня не интересует, спал ты, не спал. Если ты не выполняешь нагрузку, я ее вижу через 10 минут, значит, человек у меня чем-то занимался.
Юлия Силипицкая:
Почему ваш ребенок в борьбу пошел?
Алим Селимов:
На самом деле у меня нет какой-то цели сделать из него чемпиона. Сейчас он получает удовольствие от того, что он туда ходит. Получает удовольствие от своей компании, от ребят, тренеров. Я очень доволен, что он сегодня занят делом. Он в хороших руках.
Юлия Силипицкая:
Сколько тренеров рассматривалось на звание «лучший»?
Алим Селимов:
Артур Евгеньевич Зайцев сегодня является лучшим тренером. У нас много хороших тренеров.
Юлия Силипицкая:
Какая необходимость была в январе пригласить одного из лучших тренеров современности? У вас четыре спортсмена, которыми вы можете гордиться. Двумя призерами Олимпийских игр, это Макаренко и Гамзатов. Чемпион мира Селимов и Европы Дейниченко.
Алим Селимов:
Назрел уже тот период, когда нужно было вносить коррективы в подготовку национальной команды. Конечно же, мы хотим завоевать олимпийские награды.
Юлия Силипицкая:
А с кем завоевывать?
Алим Селимов:
Есть с кем завоевывать, есть хорошие ребята
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