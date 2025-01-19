«Хотим завоевать олимпийские награды». Какие перспективы у белорусской школы борьбы? Интервью с Селимовым и Петренко

Председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов вошел в исполком НОК, а национальную команду по классической борьбе спустя 7 лет возглавил трехкратный призер континентального форума, заслуженный тренер Беларуси, воспитавший двух призеров олимпиад, и личный тренер Алима Селимова, которого привел дважды к победам на чемпионатах мира, Игорь Петренко. В студии программы «Спорттаймер» на СТВ Алим Селимов и Игорь Петренко.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Открыл меня мой первый тренер, а раскрыл меня мой личный тренер. Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Он работоспособный с детства был. Не будучи тренером, он мне уже говорил: Игорь Анатольевич, давайте со мной работать. Алим Селимов:

Потому что молодой, сразу с ковра. Человек, который имеет колоссальный опыт. И мне нравилась манера ведения его борьбы. Юлия Силипицкая, ведущая:

Строптивый был? Игорь Петренко:

Нет. Строптивый он на ковре, когда у него не получается, эмоций много, а так… Юлия Силипицкая:

Какая первая победа у вас была с ним вместе?