Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева стартует в Минске 20 ноября

Новости Беларуси. 20 ноября на коврах Дворца спорта в пятый раз кряду пройдут поединки международного турнира по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Спортсмены из семи стран оспорят главный трофей – золотой Кубок, а также три комплекта наград в командном зачете.

Турнир включен в календарь организации «Объединенный мир борьбы». Почти все гости составляют основу мировой элиты, хотя в Минск приехало немало и молодых борцов. Белорусы выступят двумя составами. Первая отечественная команда будет представленна «золотым запасом» атлетов, а вторая – бывалыми и именитыми борцами, среди которых призер Олимпийских игр Михаил Семенов, чемпион Европы Александр Кикинев и медалист I Европейских игр Иосиф Чугошвили. Все наши ребята выступают под нагрузкой.

Игорь Петренко, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Понадеялись на удачу, думали, что назовем первую команду как первая, чтобы этот резерв оправдал наши ожидания. Но мы хотели, чтобы все-таки они попали именно в четверку. Беларусь-1 будет отдыхать первый круг, а потом они пойдут на россиян.

На 9 утра намечен старт предварительных встреч, а в 17.00 состоится торжественное открытие турнира и финальные поединки. Вход на спортивный праздник свободный, а помимо схваток зрителей ожидают многочисленные сюрпризы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Демешкевич, призер Олимпийских игр, организатор турнира:

На этом турнире призовой фонд будет составлять 15 тысяч долларов, премироваться будут только первые две команды. На команду за первое место 10 тысяч, за второе – 5. Кульминация – это, пожалуй, финал, поэтому, естественно, хотелось бы сделать очень зрелищное, эффектное состязание для зрителей, которые придут во Дворец спорта.