Игорь Петренко: В нашем виде спорта кто борется, тот зарабатывает неплохие деньги

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе Игорь Петренко.

На традиционном турнире памяти Олега Караваева выступали две наши сборные. И обе оказались с медалями. Беларусь-2 заняла второе место, а первая команда стала третьей. Игорь Анатольевич, результатом довольны?

Игорь Петренко:

Результатом команды я, конечно, доволен. Единственное, что не всеми доволен выступлениями самих спортсменов. Первую команду мы сделали, как специально. Образно, дав шанс им стать первыми, хотя бы на цифрах. Мы сформировали ее из резерва и ребят хотели просмотреть. Год отработали, такой старт, приехали неплохие сборные, как они вообще на фоне этих команд будут выглядеть.

Единственное, что у нас не получилась жеребьевка. Семь команд. Мы надеялись, что наша молодежь попадет в четверку бороться, чтобы им было все-таки побольше соперников. Первую команду практически я и так знаю. Мы ее здесь просматривали, как они после отпуска, после чемпионата мира. Два сбором мы прошли. Мы не подводились к этому старту. А на резерв, который может влиться в этот отбор и на попадание в основной состав команды, хотелось бы посмотреть.

Можете кого-то выделить из тех, кто боролся из молодежи? Кто-то вам глянулся?

Игорь Петренко:

В первой команде неплохо Казбек Килов, но он не новичок, он уже призер в этом году первенства Европы до 23 лет и чемпион мира по молодежи был. По этому весу неплохое оставил о себе впечатление Егор Беляк, 59 кг, у нас проблемный вес. Все-таки парень 1995 года, молодой, мы уже второй турнир командный выставляем за команду. Неделю назад мы были в Москве на Кубке наций европейских. На «Алроса» турнире. Он там в 59 выступал, потому что, по большому счету, за Сосланом все практически возрастные ребята. И Элбек Тожиев, и Максим Кажарский. Вот это молодое поколение нужно его как-то подтягивать, чтобы они вливались в коллектив.

А как вам командный формат соревнований? Я считаю, что спортсменам проводить столько поединков в день очень сложно, не имея перерывов на отдых.

Игорь Петренко:

Нет, вы знаете, это и не сложно. В плане каком: ну сколько они отборолись? Отборолись три-четыре схватки. Это чемпионат мира. На чемпионате мира в один день нужно было выиграть минимум, не отбороться, а выиграть минимум три или четыре, чтобы только завоевать лицензию. Я не говорю про медали. А там могло быть и шесть, и пять кругов.

А какие-то методики есть психологического настроя?

Игорь Петренко:

У каждого по-своему. У нас, например, мы с Алимом первый чемпионат мира, он вышел в зал, когда уже боролся в финале.

Это же ваш воспитанник.

Игорь Петренко:

Да. Мы с ним пробовали, буквально, что он не знает: ни с кем борется, буквально за 5-7 минут я ему говорил, с кем он борется, давалось задание. И он выходил, выполнял задание, чтобы не перегореть, не начать в голове строить планы борьбы. Так он выходил, выполняя все. Но он практически, говорит, и второй мир, по этой схеме они работали.

Игорь Анатольевич, вы стоите во главе сборной ровно год, как раз-таки с прошлого такого мероприятия. У вас на глазах происходила смена поколений. Как она проходила?

Игорь Петренко:

Вы знаете, смены поколений еще не произошло. Она только начинается у нас меняться. Я надеюсь, что все-таки резервный наш состав скоро начнет забирать, можно сказать, у стариков их места. Надеюсь во всяком случае на это. Ребята, в принципе, что я вам скажу, работают с огромной самоотдачей. На самом деле, я надеюсь, что они все-таки понимают, для чего это им нужно.

Кстати, насчет Виктора Сосуновского, который выдвинулся сейчас на роль такого лидера команды. Серебро чемпионата мира говорит само за себя. Но его вес, он ведь является не олимпийским, в котором Виктор боролся на турнире Караваева, и на чемпионате мира. Что будем делать с ним? Будет он гонять вес или будет добавлять? Если добавит, то там Гамзатов. Вроде, тоже некуда.

Игорь Петренко:

Мы определились, что вес мы будем добавлять и будем его переводить в 85 кг. Единственное, он сейчас еще отборется на «Голден Гран-при» в Баку в своем весе, потому что там пофамильно вызывают людей. В другом весе мы не можем его повести, а участие там обязательно. Там большие штрафные санкции за неучастие в турнире. И будем его переводить в 85 кг. Во-первых, это создаст конкуренцию и Джавиду. И то, что я вижу, он нацелен на прием. В этом плане и ярко, и красиво, и опасен как в стойке, так и в паре.

Сейчас в сборной Беларуси, если я не ошибаюсь, два ваших воспитанника: это Гамзатов и Дейниченко.

Игорь Петренко:

Да.

Нет такого разговора, шушукания, что своих-то тянет?

Игорь Петренко:

Я не думаю, что такие разговоры присутствуют, потому что я их не тяну. К ним отношение намного жестче, чем ко всей остальной команде. И второе, что они как в Гомеле у меня были, так они и остались. На данный момент они тренируются под руководством Вячеслава Макаренко, а я нахожусь здесь, в Минске. Я думаю, что у них положение, у гомельских, намного сложнее, чем у всех остальных. Никто в этом плане мне не скажет, что я на самом деле помогаю им. Они должны быть на голову выше, чтобы мне никто не задавал вопросы. Потому что со стороны это команда, моментально все увидят, знаете, и настроение команды будет противоположное сразу же.

Игорь Анатольевич, так получилось, что исторически для белорусов борьба – это не основной, не самый любимый вид спорта. И все-таки в весовых категориях не многолюдно. Тренеры в регионах, наверное, вообще ощущают недостаток этих желающих заниматься спортом. Как преломить такую тенденцию? Как привлечь людей в борьбу?

Игорь Петренко:

Вы знаете, в борьбу-то много, во-первых, из-за того, что сам наш вид спорта, сам по себе – он тяжелый вид спорта. Сейчас популярней идти в хоккей, в футбол, в теннис, где люди уже, если становятся спортсменами, то зарабатывают, наверное, все-таки какие-то денежки побольше, чем наши. Но в нашем виде спорта кто борется, тот практически тоже зарабатывает, я считаю, неплохие деньги. Но намного, мне кажется, работа потяжелее, чем у футболистов и хоккеистов, хотя я не спорю, что у них тоже тяжелый труд. Но у нас настолько все разностороннее, у нас практически должен быть как атлет: и бегать, и прыгать, и координация движения, и чувство ковра. Не все дети выдерживают именно, когда доходят уже до большого спорта, потому что, в принципе, уже с малых лет они начинают тянуть такие серьезные нагрузки. Возможно, это и неправильно где-то. Я считаю, наверное, все-таки в борьбу нужно приходить в лет 10-12.

Мы с коллегами перед программой обсуждали, что борцы – это какие-то особые люди, у них существует братство поломанных ушей. Правда это? Что борец борца видит издалека, всегда ему поможет, всегда протянет руку помощи.

Игорь Петренко:

Такое есть. Во всяком случае, по нашему виду спорта – да. Но уши ломают не специально, правда, но это как визитная карточка такая. Да, много таких историй есть о борцовской дружбе, даже спортсмены многие говорят, что когда попадали в затруднительные ситуации, начинали выходить, смотреть, где уши. Тогда, там через знакомых. В этом плане, да, связи очень сильные, по всему постсоветскому пространству, по миру. На самом деле, если у кого-то какая-то проблема, и он знает борца, то они уже связываются через борцов, зная, что эти помогут.

То есть борцы – это вообще такая «Спарта», это – спартанцы. Мы видели в сюжете, как тяжело они дышат после каждой схватки. Можно себе представить, сколько сил тратят. Придется еще потратить силы, впереди – лицензионные олимпийские турниры. Ваш взгляд на перспективы: сколько лицензий можем завоевать?

Игорь Петренко:

Мы планируем еще три добрать. Именно наши веса, которые мы не завоевали сейчас на чемпионате мира: это 130 кг, 98 кг, 85 кг. Я думаю, это реально им добрать. У нас есть еще полгода. Есть время сделать и выводы: и по работе, и кому, что добавить более точечно.

И вес 66 кг – очень сложный вес. Из того, что у нас на данный момент есть, честно, откровенно, сложновато будет попасть, но мы попробуем и Павла Ляха, 71 кг, перебросить вниз в 66, и есть у нас еще один парень, Азомат Тахоев, молодой паренек. Он тоже только операцию сделал, сейчас начнет тренироваться. Во всяком случае, чтобы попасть им на эти турниры, им еще придется отбороться минимум два-три старта за рубежом. Из этого все уже будет исходить.

Вес 74 кг – там у нас, в принципе, и Поленский Валера, и Демьянович, и Килов. Но и сам вес–то же самое: человек 10-12 таких же бойцов, как и они, не попали еще. Поэтому там уже, кто будет морально сильнее, кто психологически. Там уже мы будем подводить их к этим соревнованиям. Я думаю, у кого нервы крепче и у кого желания больше, тот все-таки и завоюет.

Как вы считаете, вот эти турниры, которые проводятся, турнир Караваева, он собирает, кстати, всегда аншлаг, и вот сейчас мы чуть-чуть не победили россиян. Придет то время, когда мы их все-таки сможем побороть?

Игорь Петренко:

Я надеюсь, придет. Оно и сейчас, видите, было рядышком. Просто этот турнир, этот формат командный еще раз показывает, как, насколько важна борьба каждого участника. На этих соревнованиях Иосифу, по большому счету, пришлось расхлебывать три схватки, где у нас ребята не взяли один балл. Я не говорю про победу. Нужно было просто забрать балл. Я надеюсь, что они понимают, почему, и мы переживаем и говорим, что кому-то нужно не отдать, кому-то нужно через себя перейти, выигрывая схватку. Если тебе говорят, что надо еще, значит надо. Потому что такая вот ситуация обидная для них, очень обидно, что все было так рядом, одно очко, техническое притом.