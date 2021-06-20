«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?

Новости Беларуси. Православные верующие 20 июня отмечают День Святой Троицы. В праздник совершается особое богослужение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, молитва призывания Святого Духа не поется с момента Пасхи до момента празднования Святой Пятидесятницы. Сегодня чтение возобновляется.

Интерьер и вход Свято-Духова кафедрального собора украшены зеленью. Священнослужители также в особых одеждах. В руках прихожан березовые ветви. Благоухание трав, смешанное с запахом церковного ладана, отличают Великий Двунадесятый праздник.

Никита Буров:

В этом храме он ощущается как-то праздничнее, красивее. На этот праздник должны собираться все люди, которые верят.

Марина Бурова:

Храм напоминает сад в этот день. Хочется всех поздравить с этим днем. Он действительно светлый такой, радостный, чистый.

Ирина Зайцева:

Я поздравляю всех православных с великим праздником Троицы. Хочу пожелать здоровья, мира, благодати, сегодня ощущается в храме сила Духа.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Сошествие Святого Духа на апостолов, а в след за ними и на всех учеников Христа стало началом земной жизни христианской церкви. Поэтому этот праздник так важен. Это точка отсчета земного бытия церкви, церкви как сообщества всех верующих во Христа.