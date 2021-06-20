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«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?

20 июня 2021 12:50
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Новости Беларуси. Православные верующие 20 июня отмечают День Святой Троицы. В праздник совершается особое богослужение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?-1

Отметим, молитва призывания Святого Духа не поется с момента Пасхи до момента празднования Святой Пятидесятницы. Сегодня чтение возобновляется.

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?-4

Интерьер и вход Свято-Духова кафедрального собора украшены зеленью. Священнослужители также в особых одеждах. В руках прихожан березовые ветви. Благоухание трав, смешанное с запахом церковного ладана, отличают Великий Двунадесятый праздник.

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?-7

Никита Буров:
В этом храме он ощущается как-то праздничнее, красивее. На этот праздник должны собираться все люди, которые верят.

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?-10

Марина Бурова:
Храм напоминает сад в этот день. Хочется всех поздравить с этим днем. Он действительно светлый такой, радостный, чистый.

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?-13

Ирина Зайцева:
Я поздравляю всех православных с великим праздником Троицы. Хочу пожелать здоровья, мира, благодати, сегодня ощущается в храме сила Духа.

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?-16

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Сошествие Святого Духа на апостолов, а в след за ними и на всех учеников Христа стало началом земной жизни христианской церкви. Поэтому этот праздник так важен. Это точка отсчета земного бытия церкви, церкви как сообщества всех верующих во Христа.

«Храм напоминает сад в этот день». Как православные отмечают День Святой Троицы?-19

К слову, следующий за Днем Святой Пятидесятницы Духов день – продолжение праздника Святой Троицы. Напомним, главный храм Беларуси освящен в честь сошествия Святого Духа. Престольный праздник собора 21 июня объединит прихожан и гостей разных санов.

Прямую трансляцию богослужения смотрите на нашем YouTube-канале.

# Православные в Беларуси # общество # Никита Буров # Марина Бурова # Ирина Зайцева # Иерей Андрей Ломакин # Фотофакт

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