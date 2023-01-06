Рождественские богослужения пройдут в храмах Минска. Куда и когда сходить?

Новости Беларуси. В ожидании первой звезды. Православные готовятся встретить Рождество Христово. Сегодня сочельник. Канун Рождества – это и последний день 40-дневного поста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вечером верующие будут ждать появления на небе первой звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Всю ночь в православных храмах будут проходить праздничные богослужения, на которые минчане по традиции приходят целыми семьями. Главное богослужение пройдет вечером в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора:

Кульминацией богослужебного действа будет Божественная литургия. В Кафедральном соборе будет совершаться целых три: по традиции ночная Божественная литургия, которая начнется в 00:00, ранняя в 7 часов утра 7 января и поздняя в 10 часов утра. Наличие трех литургий позволит максимальному числу молящихся посетить храм и поблагодарить Господа.

Екатерина Каверина, заместитель начальника отдела главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Праздничные богослужения на Рождество Христово будут проводиться 6-7 января в 46 православных храмах. В главном православном храме, Свято-Духовом кафедральном соборе, праздничное богослужение возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарших Экзарх всея Беларуси.