Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора в Минске:

Многие люди задаются вопросом, почему одни христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря, а другие – 7 января. Мы знаем, что гражданский Новый год празднуется 1 января. А что же такое Старый Новый год, который отмечается 14 января? Все это связано с разными календарями. Возможно, многие слышали о календаре и о датах по старому стилю и по новому. С чем это связано? Это связано с тем, что исторически православная церковь и вся христианская церковь пользовалась так называемым Юлианским календарем, который был введен еще императором Юлием Цезарем до Рождества Христова. Однако календарный год не совсем совпадает с годом солнечным. Именно поэтому дата празднования Пасхи, от которой рассчитывался церковный календарь, все время немного сдвигалась. В пределах одного или нескольких лет это было незаметно, но за десятилетия, за века эта разница стала очень существенной. Поэтому в XVI веке Папа Григорий XIII ввел так называемый Григорианский календарь, или, как мы говорим сейчас, календарь нового стиля, который учитывал эту разницу и старался ее сгладить. Главный режиссер Большого о новогодней премьере: «Конечно, эта историю в первую очередь о любви» – подробности.