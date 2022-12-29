Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».
Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».
Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора в Минске:
Многие люди задаются вопросом, почему одни христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря, а другие – 7 января. Мы знаем, что гражданский Новый год празднуется 1 января. А что же такое Старый Новый год, который отмечается 14 января? Все это связано с разными календарями. Возможно, многие слышали о календаре и о датах по старому стилю и по новому. С чем это связано?
Это связано с тем, что исторически православная церковь и вся христианская церковь пользовалась так называемым Юлианским календарем, который был введен еще императором Юлием Цезарем до Рождества Христова. Однако календарный год не совсем совпадает с годом солнечным. Именно поэтому дата празднования Пасхи, от которой рассчитывался церковный календарь, все время немного сдвигалась. В пределах одного или нескольких лет это было незаметно, но за десятилетия, за века эта разница стала очень существенной. Поэтому в XVI веке Папа Григорий XIII ввел так называемый Григорианский календарь, или, как мы говорим сейчас, календарь нового стиля, который учитывал эту разницу и старался ее сгладить.
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Но оказывается так, что когда мы, православные христиане, празднуем Рождество Христово и готовимся к нему, к 7 января, гражданский Новый год, так любимый всеми праздник, приходится на период Рождественского поста. Как же тогда относиться к этому? Как христианину проводить в таком случае Новый год? Православная церковь уже давно выработала очень взвешенный и душеполезный подход.
Новый год – это праздник, имеющий свой глубокий смысл, ведь в этот момент мы должны вспомнить о том, что Господь дал нам целый год прожить. Мы пришли к его окончанию, и сегодня, в начале нового года, Господь дает нам новую возможность, еще один год, чтобы делать добрые дела, становиться чище и ближе к Богу. Разве это не хорошая возможность сказать Богу «спасибо»? Поэтому праздник Нового года – это прежде всего праздник благодарности Богу.
Вот так и стараются проводить его православные христиане. Но и мы сегодня, помня, что кто-то празднует Рождество Христово 25 декабря, тоже хотели бы поздравить с этим величайшим праздником, ведь Христос пришел на Землю, Христос родился ради нашего спасения. Это самая важная новость в истории человечества и те, кто празднует Рождество Христово 25 декабря и 7 января, одинаково радуются пришедшему в мир Спасителю.
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