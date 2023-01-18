«Ни в коем случае не с головой!» Как правильно окунаться в прорубь на Крещение?

Сергей Войтешенок – морж со стажем. Более 20 лет активный минчанин не пропускает крещенские купания. Такой холодовой экстрим уже давно стал для него образом жизни.
Сергей Войтешенок – морж со стажем. Более 20 лет активный минчанин не пропускает крещенские купания. Такой холодовой экстрим уже давно стал для него образом жизни.
Сергей Войтешенок, морж со стажем:
Я всегда болел ангиной, и мне когда-то доктор сказал: может, закалялся бы? Почему ты все время болеешь? И я с того времени, как начал закаляться, с 1990-х, все, у меня пошло. Я начал обливаться, окунаться. Аккуратно, постепенно. Дошел уже до большого закаливания. Я уже пошел в прорубь, начал плавать. Много лет каждое утро я обливаюсь холодной водой по 3-4 ведра. Много завоевал медалей по всем видам: 250, 350, 400 метров плавал. Вода +2 градуса. С тех времен я практически простудными заболеваниями не болел.
Крещение – это один из самых почитаемых православных праздников, который из года в год верующие ждут с нетерпением. Основная роль здесь отдается воде, которая, согласно приданиям, в это время обладает настоящей исцеляющей силой. Во время службы в храмах можно набрать воду, а вечером начинаются традиционные окунания в прорубь.
Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:
Окунание в крещенскую купель является не церковным обычаем, а народным благочестивым. Более того, церковь настаивает, что это необязательный элемент празднования богослужения. Более того, нужно быть очень осторожным, если все-таки человек на это решился, потому что в силу разного здоровья, разных условий, где люди окунаются, это может быть даже опасно. Но если человек имеет веру и с верой во Христа окунается в купель, то пусть Господь благословит такого человека.
Крещенские купания проходят в строго отведенных местах, где расположена специально оборудованная прорубь, а также дежурят группа спасателей и медики. В целях безопасности глубина такой проруби не превышает 1 метра 80 сантиметров, а водоемы оборудованы специальными настилами, безопасными спусками и обогревочным пунктом.
Андрей Пыж, специалист МГО ОСВОД:
В Минске на трех спасательных станциях будут проводиться крещенские мероприятия. Это спасательная станция «Цнянская» (улица Кольцова), спасательная станция «Комсомольское озеро» (улица Прогрессивная, 29а) и спасательная станция «Дрозды» (улица Веснинка, 2а). В период с 18:00 18 января до 12 часов 19 января. Во-первых, рядом с вами всегда находятся спасатель и медики, которые в случае необходимости окажут вам помощь. Во-вторых, наши купели специально оборудованы для этого, они защищены маленьким заборчиком, неглубокие, чтобы у человека, даже если ему станет плохо, не было возможности уйти под лед.
Важно понимать, что окунание в ледяную воду – это большой стресс. Ваш организм должен быть подготовлен, иначе это чревато тяжелыми последствиями, вплоть до остановки сердца. Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом.
Андрей Пыж:
Обязательно нужно себя обезопасить, надеть прорезиненную нескользящую обувь, потому что и подход к купели, и ступени могут быть скользкими. Окунаться нужно по шею, ни в коем случае не с головой, потому что есть вероятность, что вызовется спазм сосудов в голове. После того как вы окунулись, на станциях будут специально оборудованные теплые палатки, где можно будет переодеться, согреться, выпить горячего чая. Также будет работать полевая кухня, где можно будет принять горячую пищу.
Если вы решили окунуться на крещение в проруби, подготовьтесь к этому заранее и берегите свое здоровье.
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