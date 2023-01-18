«Ни в коем случае не с головой!» Как правильно окунаться в прорубь на Крещение?

Сергей Войтешенок – морж со стажем. Более 20 лет активный минчанин не пропускает крещенские купания. Такой холодовой экстрим уже давно стал для него образом жизни.

Сергей Войтешенок, морж со стажем:

Я всегда болел ангиной, и мне когда-то доктор сказал: может, закалялся бы? Почему ты все время болеешь? И я с того времени, как начал закаляться, с 1990-х, все, у меня пошло. Я начал обливаться, окунаться. Аккуратно, постепенно. Дошел уже до большого закаливания. Я уже пошел в прорубь, начал плавать. Много лет каждое утро я обливаюсь холодной водой по 3-4 ведра. Много завоевал медалей по всем видам: 250, 350, 400 метров плавал. Вода +2 градуса. С тех времен я практически простудными заболеваниями не болел.

Крещение – это один из самых почитаемых православных праздников, который из года в год верующие ждут с нетерпением. Основная роль здесь отдается воде, которая, согласно приданиям, в это время обладает настоящей исцеляющей силой. Во время службы в храмах можно набрать воду, а вечером начинаются традиционные окунания в прорубь.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

Окунание в крещенскую купель является не церковным обычаем, а народным благочестивым. Более того, церковь настаивает, что это необязательный элемент празднования богослужения. Более того, нужно быть очень осторожным, если все-таки человек на это решился, потому что в силу разного здоровья, разных условий, где люди окунаются, это может быть даже опасно. Но если человек имеет веру и с верой во Христа окунается в купель, то пусть Господь благословит такого человека.

Крещенские купания проходят в строго отведенных местах, где расположена специально оборудованная прорубь, а также дежурят группа спасателей и медики. В целях безопасности глубина такой проруби не превышает 1 метра 80 сантиметров, а водоемы оборудованы специальными настилами, безопасными спусками и обогревочным пунктом.

Андрей Пыж, специалист МГО ОСВОД:

В Минске на трех спасательных станциях будут проводиться крещенские мероприятия. Это спасательная станция «Цнянская» (улица Кольцова), спасательная станция «Комсомольское озеро» (улица Прогрессивная, 29а) и спасательная станция «Дрозды» (улица Веснинка, 2а). В период с 18:00 18 января до 12 часов 19 января. Во-первых, рядом с вами всегда находятся спасатель и медики, которые в случае необходимости окажут вам помощь. Во-вторых, наши купели специально оборудованы для этого, они защищены маленьким заборчиком, неглубокие, чтобы у человека, даже если ему станет плохо, не было возможности уйти под лед.