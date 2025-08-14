У православных верующих начался Успенский пост

Праздник в честь Спасителя. В церквях освещают первый урожай меда, благословляют на его употребление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медовый Спас – это начало Успенского поста, который продолжится до 28 августа. Несмотря на строгость, он считается одним из самых лакомых, ведь в это время поспевает много фруктов и овощей.

Никита Шинкарев: Это Матерь Божья, которая ушла к своему Сыну Божьему, поэтому это главный один из праздников, который почитается, наверное, как Пасха.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

На каждом богослужении Божьей Матери воздается особая слава. Вот почему и праздник ее успения, то есть завершение земной жизни, и переселение, или переход в жизнь вечную, к нему мы готовимся еще и посредством поста. Двухнедельного поста, в который мы особенно сосредотачиваемся на своей духовной жизни и стараемся воздерживаться от определенного вида пищи и увеселительных мероприятий.

Медовый Спас начинал пост, Яблочный означал его середину, а Ореховый завершал. На первый Спас проводились ярмарки, а хозяйки в этот день готовили медовуху и квас, пекли пироги и ароматные пряники.