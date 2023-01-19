«Помогает не сама по себе». Вот что о святой воде рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они вспоминают библейские события: крещение Иисуса Христа, которое он принял в реке Иордан, и именно тогда миру явилась Пресвятая Троица.

С самого утра 19 января верующие собираются на молебен в церквях, чтобы затем исповедоваться и причаститься. Праздничную службу в эти минуты совершают в храме иконы Божьей Матери. После окончания литургии по традиции будет совершен чин водоосвящения. И это событие не пропускают тысячи людей. Каждый стремится принести в свой дом крещенскую воду – символ, исцеляющий душу и тело.

Эта вода у меня хранится целый год. Я наливаю банку, и она у меня целый год. И по капельке пью. Говорят, помочная вода. Стараюсь, пришла с чистыми мыслями. И ухожу с легкой душой.

Святой праздник, поэтому хотелось бы пожелать всем мира, здоровья, счастья.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Освящая воду, мы вспоминаем о Господе Иисусе Христе. И помним, что он, зайдя в Иордан, своим присутствием освятил водное естество. Поэтому мы, верующие люди, употребляя эту воду с молитвой, с благоговением, что очень важно, помним, что помогает не сама по себе вода, а Господь Иисус Христос своей благодатью. Поэтому это очень важно помнить и каждому из нас, когда мы, приходя в храм, набираем святую воду, мы относимся к ней не как к некому мистическому веществу, которое само по себе может помочь или защитить. Нет, помогает и защищает Бог. Через какую-то святыню, в том числе и через святую воду.

По традиции накануне и в сам день Богоявления христиане окунаются в освященную прорубь. К слову, сегодня обряд омовения можно совершить до полуночи. В Минске для этого обозначены три купели. Они расположены на спасательных станциях «Цнянская», «Дрозды» и «Комсомольское озеро».