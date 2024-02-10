Великую святыню православия – частицу Пояса Пресвятой Богородицы – доставили в Беларусь. Это единственная сохранившаяся реликвия земной жизни Божьей Матери. Она пробудет на белорусской земле до 17 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно преданию, пояс из верблюжьей шерсти Дева Мария сплела собственноручно, а затем, на третий день после своего Успения, передала его апостолу Фоме. Это один из важнейших христианских артефактов. С особым трепетом к реликвии относятся девушки. К святыне идут в надежде на исцеление от бесплодия и других болезней, нередко молятся и об укреплении брака.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Пояс, как часть тех одежд, которую Божья Матерь оставила своим ученикам в память о себе, имеет очень долгую историю. В данный момент она хранится на святой горе Афон. До недавнего времени износилась она от туда лишь на краткое время для того, чтобы люди в греческих городах могли поклониться этой святыне. И вот сегодня мы имеем такое уникальное событие, когда святыня доставлена в Белорусскую православную церковь.

Для меня это особенный день, потому что Пресвятая Богородица всегда молится о нашем счастье Богу. Пришла не просто поклониться какой-то вещи, а, наверное, дотронуться до какого-то чуда и почувствовать это чудо сердцем.