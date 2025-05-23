С начала 2024-го в Минской области сдано более 411 тысяч квадратных метров жилья

В Минской области сдано более 411 тысяч квадратных метров жилья. Почти четверть из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также часть с использованием государственной поддержки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвиже приоритетное направление – это индивидуальная застройка. Уже в этом месяце выделено 48 участков. Новые дома активно растут в микрорайоне Северный-1. Здесь строятся те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Используют и государственную поддержку. Всего в 2025 году в Несвиже ввели в эксплуатацию 4 тысячи квадратных метров. Это 40 % от годового плана.

Юлия Конищева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома:

Из этих четырех тысяч 11 жилых домов у нас построили семьи, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это порядка 1700 метров квадратных. Две семьи из них многодетные. Также в этом году мы осуществляем строительство 32-квартирного жилого дома. Он уже завершен. И в нем пять многодетных семей улучшат свои жилищные условия. Также там две квартиры есть для лиц из числа детей-сирот.

Как и в 2024 году, Минская область является лидером по объемам строительства жилья в стране.