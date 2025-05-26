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Свыше 120 человек в Минске получили арендное жилье с начала 2025-го

26 мая 2025 19:32
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С начала 2025 года свыше 120 человек в Минске получили арендное жилье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свыше 120 человек в Минске получили арендное жилье с начала 2025-го-2

Квадратные метры выделили с условием ремонта за свой счет. Отметим, изменения в условия предоставления арендного жилья были внесены в начале 2025 года. Указ Президента регламентирует возможность провести ремонт за свой счет и затем не платить за аренду определенный период – соразмерно потраченным средствам.

Свыше 120 человек в Минске получили арендное жилье с начала 2025-го-4

Григорий Казунко, директор КУП «‎Минские городские общежития»:
На сегодняшний день на предприятии налажена работа в части проведения обследования и составления смет, проведения ремонта жилых помещений в кратчайшие сроки. В рамках указа Президента № 38 за предыдущий год распределено 97 жилых помещений.

В хозяйственном ведении предприятия «Минские городские общежития» более 17 тысяч квартир государственного жилфонда. Их предоставляют нуждающимся, в том числе молодым специалистам. Первые в очереди – медики, педагоги, представители сферы культуры.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Григорий Казунко

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