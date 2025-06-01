Мощное магнитное облако солнечной плазмы достигло Земли

Солнечная плазма, которая была выделена звездой, достигла Земли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелифизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Там отметили, что сильный скачок был зафиксирован в 8:30 по московскому времени. Отмечается, что нормальные значения обычно варьируются около 100 тыс. градусов, тогда как сейчас показатели достигают около 2 млн.

Ученые отметили, что облако долетело до Земли менее чем за 30 часов. При этом они указали, что это было лишь небольшое волокно плазмы, а основная масса придет позже.