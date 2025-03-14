У белоруса полностью сгорел дом! Как закон о льготных ценах на древесину помог быстро восстановить жильё

Строить и жить белорусам помогает не только песня, но и законы. За последние 30 лет в сфере земельных вопросов приняты немало фундаментальных мер. И к Году благоустройства мы подошли с пакетом документов, которые дают зеленый свет в решении хозяйских вопросов: например, выкупить домик всего за одну базовую величину, купить древесину для стройки со скидкой 50 %, плюс обновленный Кодекс о земле. Все это крепкий фундамент, который облегчит тяготы строительства и ремонта в сельской местности, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

Государство позаботилось и о тех, кто мечтает построить дом своими руками. Если раньше деревянная усадьба многим белорусам была не по карману, то теперь самое время приступить к стройке. Новый закон о льготных ценах на древесину позволяет значительно сэкономить.

Для строительства, реконструкции жилых домов или капитального ремонта установлен максимальный лимит – до 70 кубометров круглого леса по ценам лесхозов. Это почти на 50 % ниже биржевых цен. Продумать меры по удешевлению сырья было поручением Президента правительству. Белорусы новый закон восприняли с оптимизмом, ведь раньше для получения древесины нужно было собрать внушительный пакет документов. Иногда этот процесс затягивался на полтора года.

Александр Федоненков, житель Могилева:

Раньше была проблема купить доску даже в лесхозе. Нужно было почти до Министерства доходить, чтобы выделили определенное количество. Для населения это очень хорошо. Не нужно ни в лесхозы обращаться, никуда. Приехал на площадку, закупил что нужно – и работай. Сначала белорусы осторожно присматривались к новым правилам, но сегодня спрос на кругляк растет. Для сравнения: в 2021 году жители Могилевской области купили всего 4 тысячи кубометров деловой древесины.

Руслан Белявский, заместитель генерального директора – главный инженер Могилевского ГПЛХО:

В 2024-м уже этот объем равен почти 11 тысячам. Мы видим, что динамика за четыре года положительная и объем реализации вырос практически в три раза.

Настоящим спасением древесина по доступной цене стала для Александра Осипова. Прошлым летом у могилевчанина из-за короткого замыкания сгорел дом. Могилевский лесхоз обработал заявку оперативно.