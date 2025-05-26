Концепция развития города-спутника Смолевичи определена до 2035 года
Развитие городов-спутников, строительство объектов социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни в небольших населенных пунктах – приоритеты государства. В числе таких городов – Смолевичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Райцентр развивается и преображается. Строительство жилья, социальных объектов и городской инфраструктуры – работа не стоит на месте.
Как благоустраивают сейчас город-спутник и какая его концепция градостроительства – узнала Анна Куртасова.
Смолевичи. Город-спутник. Райцентр развивается. Растет и население. За последние 11 лет число жителей увеличилось с 15 до 22 тысяч человек. Особое внимание – развитию инфраструктуры.
Елена Редькина, жительница Смолевичей:
Город красивый, чистенький, вылизанный, кустики подстрижены. В новом микрорайоне детский сад построился, поликлиника. То есть развитие идет.
И плюсы действительно есть. Город преображается на глазах. Сейчас возводят четыре новых микрорайона.
Николай Парамонов, председатель Смолевичского райисполкома:
Мы имеем площадку, подобранную из 19 многоквартирных жилых домов. Восемь из них уже построены и люди заселяются, проживают. В текущем году будет построено около 30 тысяч квадратных метров жилья многоквартирного и индивидуального жилья порядка 50 тысяч.
Вместе с жилыми кварталами развивается и социальная инфраструктура. В Смолевичах построили современную школу, детский сад, новую поликлинику со стоматологическим отделением. Приступили к реконструкции третьей школы. Проект значимый и важный. Появится больше пространства для учебного процесса. Уже в 2026-м ребята будут учиться в современных классах.
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