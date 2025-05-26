Концепция развития города-спутника Смолевичи определена до 2035 года

Как благоустраивают сейчас город-спутник и какая его концепция градостроительства – узнала Анна Куртасова.

Развитие городов-спутников, строительство объектов социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни в небольших населенных пунктах – приоритеты государства. В числе таких городов – Смолевичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Райцентр развивается и преображается. Строительство жилья, социальных объектов и городской инфраструктуры – работа не стоит на месте.

Смолевичи. Город-спутник. Райцентр развивается. Растет и население. За последние 11 лет число жителей увеличилось с 15 до 22 тысяч человек. Особое внимание – развитию инфраструктуры.

Елена Редькина, жительница Смолевичей:

Город красивый, чистенький, вылизанный, кустики подстрижены. В новом микрорайоне детский сад построился, поликлиника. То есть развитие идет.

И плюсы действительно есть. Город преображается на глазах. Сейчас возводят четыре новых микрорайона.