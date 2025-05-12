Более 100 многоквартирных жилых домов возводят в Минске

В Минске возводят более 100 многоквартирных жилых домов. Их общая площадь – свыше миллиона квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Традиционно в лидерах Октябрьский район. Только на территории комплекса «Минск-Мир» растут почти 30 высоток. Особое внимание строительству жилья для нуждающихся, а также многодетных семей. Для этой категории граждан в столице возведут 85 тысяч квадратов. Параллельно развивается и социальная инфраструктура.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Будет осуществлен ввод в эксплуатацию двух общеобразовательных школ. Одной на территории комплекса «Минск-Мир» инвестором и одной коммунальным предприятием УКС Минского горисполкома. В стадии строительства, подлежащие вводу в текущем году, у нас находится три детских сада. Это в границах улиц Таежная, Ключевая, в поселке Восточный и в границах улиц Независимости – Фогеля.