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Более 100 многоквартирных жилых домов возводят в Минске

12 мая 2025 19:35
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В Минске возводят более 100 многоквартирных жилых домов. Их общая площадь – свыше миллиона квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 100 многоквартирных жилых домов возводят в Минске-2

Традиционно в лидерах Октябрьский район. Только на территории комплекса «Минск-Мир» растут почти 30 высоток. Особое внимание строительству жилья для нуждающихся, а также многодетных семей. Для этой категории граждан в столице возведут 85 тысяч квадратов. Параллельно развивается и социальная инфраструктура.

Более 100 многоквартирных жилых домов возводят в Минске-4

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Будет осуществлен ввод в эксплуатацию двух общеобразовательных школ. Одной на территории комплекса «Минск-Мир» инвестором и одной коммунальным предприятием УКС Минского горисполкома. В стадии строительства, подлежащие вводу в текущем году, у нас находится три детских сада. Это в границах улиц Таежная, Ключевая, в поселке Восточный и в границах улиц Независимости – Фогеля. 

Более 100 многоквартирных жилых домов возводят в Минске-6

Также в 2025 году введут в эксплуатацию сразу четыре новые поликлиники. Две из них – взрослая и детская – появятся в микрорайоне «Минск-Мир», еще две – в поселке Восточный и в Лошице.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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