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Более тысячи пустующих домов будут вовлечены в хозяйственный оборот в Минской области

15 апреля 2025 14:05
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Получить вторую жизнь. В Минской области продолжается работа с самовольно занятыми участками и пустующими домами. В ходе мониторинга выявлено порядка 120 тысяч таких объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более тысячи пустующих домов будут вовлечены в хозяйственный оборот в Минской области-2

В хозяйственный оборот также планируют вовлечь более тысячи пустующих домов, а это свыше 250 гектаров земли. На территории Дещенского сельисполкома Узденского района только за 2024 год выявили 6 пустующих домов. Один был реализован с аукциона, а хозяев двоих из них так и не нашли – постройки снесли.

Более тысячи пустующих домов будут вовлечены в хозяйственный оборот в Минской области-4

Павел Михайловский:
Купили заброшенный участок с ветхим домом. Дом разобрали, построили этот, который поновее. Он используется как склад для хранения срезки тюльпанов. Тот год первый тяжелый был, тут и затопило было. Воды зашло много в теплицу, была зима сырая. Потом уже лучше-лучше как-то.

Ирина Жинжилова, управляющая делами Дещенского сельисполкома:
В 2022 году была произведена инвентаризация пустующих земельных участков. Было выявлено порядка 750 самовольно занятых земельных участков. В основном это заборные ограждения, это более некапитальное строение. Порядка на 50 земельных участках уже произвели государственную регистрацию в Минском областном кадастровом агентстве. Порядка 100 земельных участков возвращены в земли Дещинского сельисполкома.

Более тысячи пустующих домов будут вовлечены в хозяйственный оборот в Минской области-6

Создана рабочая группа, она отслеживает ситуацию. В основном граждане сами заинтересованы в легализации участков. Представители власти также готовы помочь, если нужно разобраться в юридических тонкостях земельной амнистии.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная социальная политика

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