Как там с жильём в Минске? Разбираемся, кого коснётся реновация и что об этом думают сами минчане

Наша столица действительно многое пережила. В годы Великой Отечественной войны город был практически полностью разрушен, долгое время находился в оккупации, но его истинный дух сломать не удалось. После освобождения жители Минска активно включились в восстановление и город восстал из пепла. Сейчас наша столица – в расцвете сил. Многие отмечают чистоту и ухоженность главного города страны, что уже стало его визитной карточкой. В Год благоустройства наш город должен стать еще краше. При чем речь не только и не столько про косметический ремонт. А про ответственность буквально за каждый квадратный метр. Тогда будет и порядок. Такую задачу поставил Президент перед мэром Минска. Столица должна задавать тон. При чем не только в вопросах внешнего вида, но и в экономике, и в строительстве.

Квартирный вопрос для горожан всегда стоит достаточно остро. В Минске новое жилье строится, но остаются районы, которые морально и физически устарели. Это так называемые хрущевки. Многие из них возводились в первые послевоенные годы и их судьбу решит проект реновации. Жилищные планы Минска на неделе изучила Анастасия Иванникова.

Лариса Горельчик:

У нас пять собственников в доме было, 16 зарегистрированных, квадратных метров надо получать много. Но все мы остались довольны и квартирами, и районами. Вместо дома в Лошице – сразу три столичные квартиры. Сменить прописку семье Горельчик удалось очень выгодно. Выбрать было из чего: проспект Дзержинского, улица Семашко… Заветные ключи получили около года назад. Теперь всей семьей, вместе с маленькой Миланой, привыкают. И к новому району, и к «многоквартирному соседству». Нравится. Тут даже вид не может не радовать. Прямо на «Минск-Арену». Лариса Горельчик:

Хороший, выгодный вариант. Видите, детские площадки много, инфраструктура развита. Вот рядышком поликлиника. Так что нас все устраивает. И такие «истории с переселением» были и будут. По всему городу. Даже по стране. Жилищный облик ждут перемены.

Вот у нас один детальный план. Железная дорога, улица Маяковского. Вот у нас второй детальный план. Улицы Аранская и Денисовская. Два детальных плана обновления столицы совсем недавно вынесли на суд придирчивых жителей. Вдохнуть новую жизнь в Ленинский район Минска и можно, и нужно. Перемены охватят порядка 110 гектаров. Частный сектор свое, увы, отжил.

Дарья Давидович, заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

На данной территории у нас запланировано строительство общественных и коммунальных объектов. Кроме этого, данными детальными планами предусмотрено доведение до необходимых параметров как социальной сферы, так и транспортной, инженерной инфраструктуры. К новому Минску, несомненно, нужно будет привыкать. Особенно тем, кого ждет переезд. Даже дворовое пространство нынче другое. Множеством машиномест и парковок едва ли похвастаются дворы-старожилы.

Жанна Пышная:

Этому дому скоро 100 лет, но, естественно, он уже переделывал несколько раз. Здесь родилась и моя мама, и я, и мои дети, и мои внуки. О своем «вековом жителе» Жанна Ильинична говорит лишь с теплотой. Целая музыкальная династия воспитывалась в этих стенах. Дочка «музыкальных» родителей и сама музыковед. Даже мужа нашла… в консерватории. Уже потом по стопам семьи пошла родная дочь. С присущим им «музыкальным вкусом» всегда обустраивали свой дом. Расстаться со своим «тихим центром» будет, несомненно, сложно. Но новому Минску быть – и сама, и многие соседи «за» такое преображение. Жанна Пышная:

Они построят красиво, все хорошо. И вот напротив речка. Благоустроить им надо. Что же они там, сразу упрутся в эти дома? Конечно, нет. Они подлежат сносу. Но если какое-то место такое, которое не мешает, чего же его сносить.

Небольшая этажность и солидный срок эксплуатации. Такого устаревшего – и морально, и физически – жилищного фонда в Минске немало. Реновация эту проблему решит. Своеобразное ноу-хау предусмотрели в Концепции жилищной политики. К 2030 году не менее 3 % городских «неблагоустроек» должно быть реконструировано. Елена Хиля, член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Государство рассматривает затрату меньших средств, когда мы на месте уже сформированной инфраструктуры, на месте там, где уже сегодня есть все коммуникации, построим дом, который энергетически будет менее затрачен, он будет таким прекрасным высотным домом, где будет жить большое количество людей.

Ответы на жилищные вопросы ищут во многих странах. Так, «совместным владельцем» жилья в Великобритании и Австрии станет государство. Долю эту, конечно, потом можно выкупить. В Китае на долгосрочные жилищные сбережения отчисляется часть зарплаты. Причем, чем богаче регион, тем выше взносы. В Чили стимулируют строительство жилья тем, что подводят коммуникации к участкам. У нашей реновации плюсы свои: ориентирована и на эстетику, и на экономию.