Андрей Кобяков: «Беларусь готова предложить Свердловской области дорожную, строительную и коммунальную технику»

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение промышленной кооперации со Свердловской областью. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков и Евгений Куйвашев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Основные направления – торговля, ЖКХ, наука и образование. Беларусь готова применять в машиностроении российские пусковые системы. В свою очередь, предлагая передовые технологии производства и переработки сельхозпродукции, а также технику для сельского хозяйства.