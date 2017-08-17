Андрей Кобяков: «Беларусь готова предложить Свердловской области дорожную, строительную и коммунальную технику»
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение промышленной кооперации со Свердловской областью. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Кобяков и Евгений Куйвашев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Основные направления – торговля, ЖКХ, наука и образование. Беларусь готова применять в машиностроении российские пусковые системы. В свою очередь, предлагая передовые технологии производства и переработки сельхозпродукции, а также технику для сельского хозяйства.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
У нас хороший потенциал развития торгового сотрудничества. Сегодня Беларусь готова предложить Свердловской области современную дорожную, строительную, коммунальную технику. В последние годы мы развивали ее производство, ориентируясь, прежде всего, на потребности российского рынка.
Евгений Куйвашев, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Российской Федерации:
В прошлом году исполнилось 15 лет с момента подписания соглашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Свердловской областью. Мы стали большими партнерами, соратниками и укрепляем связи в экономике, гуманитарной сфере. Реализовали уже достаточное количество проектов.
Добавим, Свердловская область и Беларусь имеют потенциал для роста взаимного товарооборота. Сейчас он составляет более 250 миллионов долларов. Эту цифру планируют увеличить вдвое.