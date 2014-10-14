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Заседании Совета делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь прошло в Минске

14 октября 2014 10:47
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Новости Беларуси. Промышленность, наука, логистика и подготовка кадров. О взаимодействии в этих направлениях шла речь 14 октября на заседании Совета делового сотрудничества Свердловской области России и Республики Беларусь. Встреча в таком формате в нашей стране состоялась впервые.

Участники обсудили широкий спектр вопросов.

Существенно расширились взаимные возможности торгово-промышленных палат двух стран. А также белорусских и уральских вузов: количество студентов по обмену планируют увеличить.

Кроме этого российская сторона заинтересована в покупке нашей сельхозтехники. Это в том числе позволит увеличить взаимный товарооборот в разы. За 2014 год он составил полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области Российской Федерации:
Сегодня мы подписали уже соглашение с министром транспорта и коммуникаций о создании совместной рабочей группы по формированию и проектному подходу к реализации наших задумок в области транспортного машиностроения, авиаперевозок и дорожного строительства. Эта рабочая группа будет заседать достаточно часто, где мы будем подводить итоги.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы договорились о регулярном участии в выставках, которые проходят на территории Свердловской области. Предприятия будут участвовать в Белорусском промышленном форуме и посещать нашу международную выставку «Белагро». Я думаю, что будут заключены новые контракты и, надеюсь, что появятся новые совместные проекты, которые будут дополнять тот товарооборот, на который уже мы вышли между Свердловской областью и Республикой Беларусь.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Михаил Мятликов # Евгений Куйвашев

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