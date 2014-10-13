Беларусь готова расширять производственную кооперацию со Свердловской областью

Новости Беларуси. Белорусско-уральский тандем. Наша страна готова расширять производственную кооперацию со Свердловской областью. Об этом заявил президент Александр Лукашенко 13 октября на встрече с губернатором этого российского региона.

Взаимный интерес очевиден: Средний Урал – богатый сырьевой район с мощной металлургией, а Беларусь – крупный производитель карьерной техники.

Делегация почти из 100 представителей Свердловской области приехала в Беларусь в поиске новых точек роста экономического сотрудничества. По итогам 2013 года республика – на первом месте среди стран СНГ, с которыми торгует российский регион.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

Мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям того, что мы можем. Это и сельскохозяйственная, и автомобильная, дорожно-строительная, пассажирская, коммунальная техника. Она хорошо знакома вам, уральцам.

Мы очень заинтересованы как в поставках нашей продукции в ваш регион, так и в создании совместных предприятий там, на месте. Если будет такая поддержка с вашей стороны, то мы это сделаем весьма оперативно. Мы имеем определенные навыки, скажем так, успехи в развитии сельского хозяйства, других направлений. Мы готовы с вами поделиться этим опытом, а также опытом переработки сельскохозяйственной продукции. И производство самых качественных продуктов питания, что весьма важно, как я понимаю, для Российской Федерации. Поэтому мы готовы в этом направлении также с вами сотрудничать.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области Российской Федерации:

Средний Урал от Беларуси на тысячи километров, но нас объединяет стремление жить и работать вместе. Свердловчане, я должен вам сказать, очень тепло относятся к Беларуси. Конечно, мы на себе ощущаем ответное чувство.

Беларусь и Свердловскую область многое связывает и в культурной сфере. Буквально накануне, 6 октября, в Екатеринбурге открыли памятник основателю «Песняров», уральцу и одновременно белорусу Владимиру Мулявину. Мини-копию памятника губернатор привез в подарок Александру Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Я когда-то сказал нашим любителям белорусского языка, которые любят поспекулировать на теме белорусского языка, что этот русский человек, приехавший в Беларусь, заставил всех нас еще в советские времена разговаривать и петь на белорусском языке. Это величайшее достояние ваше и наше, это международный язык, язык международного общения. Этим все сказано. У нас никогда нет этой проблемы и, я надеюсь, никогда не будет, потому что народ этого не позволит. А он, действительно, поехав по городам-весям, выкопал и откопал все белорусские языки, на белорусском языке песни, музыку сочинял, аранжировки делал и пел на белорусском языке. Весь мир узнал от него, особенно в России, что такое белорусский язык и насколько красиво он может звучать.

Традиционно наши экономики связывает тяжелая промышленность.

Металлургическая продукция с Урала, трубы пользуются спросом в Беларуси. А отечественные производители поставляют в российский регион грузовую технику, продукты питания.

Полмиллиарда долларов в товарообороте – это далеко не предельная цифра. Она бывала и выше. Уральцы рассчитывают, что их двигатели будут использовать на «БелАЗе», есть инвестпроект по созданию предприятия по производству гидроизоляции, предложение присмотреться к поездам из Свердловской области.

Дмитрий Пумпянский, президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей:

По производству электропоездов «Ласточка», высокоскоростных, которые себя зарекомендовали очень хорошо на Олимпиаде в Сочи, вы их видели, и сегодня они уже курсируют по всей территории Российской Федерации. Это современные электровозы переменного и постоянного тока. Мы хотели бы предложить более тесное сотрудничество с Белорусскими железными дорогами.

Александр Лукашенко:

Нам надо была городская электричка, или как мы ее называем, пригородные электрички, которые связывают мгновенно все вокруг Минска. Мы запретили строительство жилья в Минске, сворачиваем его, развиваем эти спутники, потому что видим, что с Москвой случилось. Я не хочу повторения того, что было в Москве. Была поставлена задача, эти «штадлеровцы» подсуетились, они пригнали сюда этот поезд. Поскольку у меня был на контроле вопрос, меня пригласили посмотреть, как, что. Я когда сел в этот поезд – в «Мерседесе» жестче ехать, чем на нем. Это чудо-поезд, он действительно хорош. Вы, наверное, знаете. Вот сейчас я это услышал, думаю, а где были россияне в это время. У нас стоял этот вопрос. Где вы были? Вы что, не знали, что мы это делаем? Знали. Почему не приехали? Я знаю что-то, я внешне, конечно, видел ваш поезд в Сочи. Красивый поезд. Если это вы делали его, очень красивый. И я уверен, что наши быстрее бы привезли эту электричку и показали ее. Но те: «И вы купите у нас». Вышли мы на станции какой-то, пришел этот руководитель холдинга, который в Швейцарии, Шпулер, стали мы возле, на одной из станций (отделано все, кафе), кофе заказали, и начал он меня агитировать купить и прочее. Я говорю: «Слушайте, господин Шпулер, конечно, купим, кто выиграет тендер. Но если вы придете сюда со своими инвестициями и начнете производить здесь эту продукцию, мы даже без инвестиций будем с вами сотрудничать и вас поддержим». Он говорит: «А почему бы нет?» Я говорю: «Я много этого слышал. Давайте вы подумаете, приезжайте через два-три месяца, мы с вами уже конкретно поговорим». Он за это ухватился, пишет мне письмо: «Мы готовы». Я их опять принимаю. Они привезли план: «Вот здесь будет завод, вы нам помогите в этом, мы инвестиции даем, деньги привозим, технологии привозим и рынки привозим». Можно только желать. Я быстренько пригласил, поручил – сделали. Они за год построили этот завод. Я думаю, в этом году они уже начнут собирать эти. Они в первом квартале этого года пустили уже первую очередь, уже собирают первые поезда? Собирают, но идут на глубокую локализацию. Что такое для нас, машиностроительной страны, глубокая локализация? Значит мы часть предприятий загрузим самой современной продукцией. Они на это тоже дают деньги. Вот, скажите, я идиотом бы был, если бы от этого проекта отказался. Я с ним согласился, даже не зная, что у нас, у наших братьев, есть аналогичное производство, этот проект и так далее. Но правильно он сказал: «И тем не менее, если продукция и условия у вас будут выгоднее, слушайте, у нас достаточно мощностей, где мы создадим соответствующие предприятия и будем выпускать эту продукцию. Мы абсолютно не против этого». И даже если у вас не только по этим вопросам будут предложения, по продукции, которую мы можем здесь делать, поверьте, мы поддержим вашего инвестора, он никогда не пожалеет.

Кстати, каждую неделю есть два прямых рейса, позволяющим деловым кругам преодолеть расстояние от Минска до Екатеринбурга. В области работает 17 магазинов обуви белорусских марок, работает сервисный центр по обслуживанию карьерных самосвалов и дилерский центр по обслуживанию сельхозтехники.

2015-й в СНГ объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной войны. Традиционно 13 октября делегация из России возложила венок к монументу Победы в Минске.

А с 16 по 20 октября в Беларуси будет делегация фронтовиков из Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Судаков, председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров:

Что бы я вас просил, Александр Григорьевич? Если найдете возможность, поручите одному из ваших, может, здесь присутствующих министров, чтобы с нашей делегацией встретились. Мы будем здесь 16, 17, 18 и 19 числа. Мы автобусом приезжаем в Брест. И два дня там проводится такое мероприятие. И хотелось бы в 2015 году, все-таки будет 70-летие Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны, Год ветеранов в странах СНГ, хотели бы попросить вас оказать содействие, чтобы делегация ветеранов посетила Свердловскую область.

Александр Лукашенко:

У нас есть еще крепкие такие ветераны. Им приказано только одно – жить. Я с ними встречаюсь, говорю: «Ну, как?» «Ну, конечно, уходят. Но очень многие, мы помним приказ, товарищ главнокомандующий, жить». Но жаль только одно, что их становится с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому мы обязательно. Вот, вы встретитесь с делегацией (я думаю, Радькову надо поручить), вы расскажете все, что необходимо, и мы отреагируем.

Переговоры продолжились в Правительстве. Обсуждалась возможность совместного производства карьерных самосвалов. По итогам было подписано два соглашения. Рассматривается возможность использовать двигатели российского производства в белорусских карьерных самосвалах, а также организовать производство по выпуску гидроизоляционных материалов.