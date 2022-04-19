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Цена на российский газ для Беларуси останется фиксированной до конца года и не будет зависеть от доллара

19 апреля 2022 14:56
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Беларусь и Россия зафиксировали цену на газ до конца 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны она не будет зависеть от курса доллара. Об этом заявил вице-премьер Юрий Назаров, общаясь с журналистами в Екатеринбурге. Вице-премьер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Цена на российский газ для Беларуси останется фиксированной до конца года и не будет зависеть от доллара-1

Регион имеет большую историю взаимовыгодного партнерства с белорусской стороной. В 2021 году товарооборот Беларуси и Свердловской области стал самым значительным за последние пять лет – 472 миллиона долларов. Самые масштабные кооперационные проекты реализуются в машиностроении и энергетике. Среди них – разработка Уральским дизель-моторным заводом двигателя для БелАЗ, оснащение крупных горнодобывающих предприятий региона белорусскими самосвалами.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Евгений Куйвашев # Юрий Назаров # Наталья Надольская # Фотофакт

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