Цена на российский газ для Беларуси останется фиксированной до конца года и не будет зависеть от доллара

Беларусь и Россия зафиксировали цену на газ до конца 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны она не будет зависеть от курса доллара. Об этом заявил вице-премьер Юрий Назаров, общаясь с журналистами в Екатеринбурге. Вице-премьер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали новое соглашение о сотрудничестве.