Цена на российский газ для Беларуси останется фиксированной до конца года и не будет зависеть от доллара

Беларусь и Россия зафиксировали цену на газ до конца 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нашей страны она не будет зависеть от курса доллара. Об этом заявил вице-премьер Юрий Назаров, общаясь с журналистами в Екатеринбурге. Вице-премьер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали новое соглашение о сотрудничестве.
Регион имеет большую историю взаимовыгодного партнерства с белорусской стороной. В 2021 году товарооборот Беларуси и Свердловской области стал самым значительным за последние пять лет – 472 миллиона долларов. Самые масштабные кооперационные проекты реализуются в машиностроении и энергетике. Среди них – разработка Уральским дизель-моторным заводом двигателя для БелАЗ, оснащение крупных горнодобывающих предприятий региона белорусскими самосвалами.
Машины стоят на складах. Упали продажи легковых автомобилей в Беларуси – подробности здесь.