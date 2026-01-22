Новости по тегу #Это интересно

Астрономы называют это событие уникальным после первой четверти XXI века: следующее столь тесное и симметричное сближение ожидается лишь в сентябре 2038-го, но конфигурация будет менее эффектной.
В 1708 году он возвращался на родину груженый южноамериканским золотом и серебром, однако так и не добрался до берега. Британцы настигли и потопили судно на Карибах, отправив вместе с ним на дно 200 тонн монет и неограненных драгоценных камней.
Фото магнитных камней неземного происхождения Минский планетарий просит присылать на его электронную почту.
Наша съемочная группа, первые реальные гости Алексея Коваленко, а вот виртуально за три недели в гостях у 12-летнего школьника побывали больше 5 миллионов человек. Ровно столько людей посмотрели ролик в TikTok, который его мама разместила в своем профиле.
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