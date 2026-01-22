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Новости по тегу #Это интересно

Парад планет – Меркурий, Венера и Марс соберутся у Солнца
22 января 2026 06:12

Парад планет – Меркурий, Венера и Марс соберутся у Солнца

Затонувший корабль с сокровищами обнаружили неподалеку от берегов Колумбии
12 июня 2025 08:47

Затонувший корабль с сокровищами обнаружили неподалеку от берегов Колумбии

Возле Минска упал метеорит – его поисками занимается Минский планетарий
19 января 2025 13:43

Возле Минска упал метеорит – его поисками занимается Минский планетарий

12-летний школьник из Шклова построил дом своими руками и собрал более 5 млн просмотров в соцсетях
26 августа 2024 18:19

12-летний школьник из Шклова построил дом своими руками и собрал более 5 млн просмотров в соцсетях

Детский мотороллер «Кроха» и космолёт «ИКАР-7Е». Показываем необычные советские игрушки
14 декабря 2018 07:22

Детский мотороллер «Кроха» и космолёт «ИКАР-7Е». Показываем необычные советские игрушки

Белорусы, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса: 32-килограммовая гиря в бассейне, рекорд по балансированию и песня на 9 языках мира
10 октября 2017 11:43

Белорусы, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса: 32-килограммовая гиря в бассейне, рекорд по балансированию и песня на 9 языках мира

Более 100 библиобусов курсируют по Беларуси: как у жителей маленьких деревень появилась своя библиотека?
09 октября 2017 12:17

Более 100 библиобусов курсируют по Беларуси: как у жителей маленьких деревень появилась своя библиотека?

Минские таксофоны: как выживает обновлённая уличная связь в эру гаджетов?
26 сентября 2017 11:00

Минские таксофоны: как выживает обновлённая уличная связь в эру гаджетов?

Белорусские караванеры о жизни в автодоме: любовь к свободе и жажда постигать мир
09 августа 2017 10:30

Белорусские караванеры о жизни в автодоме: любовь к свободе и жажда постигать мир

Международный день светофора – 5 августа
04 августа 2017 09:48

Международный день светофора – 5 августа

Биология как искусство: микробиологи БГУ рисуют картины из бактерий
31 января 2017 09:46

Биология как искусство: микробиологи БГУ рисуют картины из бактерий

Почему у снеговика нос из морковки и кто настоящие родители Снегурочки?
03 января 2017 08:51

Почему у снеговика нос из морковки и кто настоящие родители Снегурочки?