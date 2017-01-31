Биология как искусство: микробиологи БГУ рисуют картины из бактерий

Как вы думаете, с помощью чего нарисованы эти картины? Затрудняетесь ответить? Мы подскажем, с помощью бактерий! Оказывается, вместо краски можно использовать бактериальную культуру различных цветов и получить картину удивительной красоты.

Биологи из БГУ занимаются бактериальным творчеством скорее в шутку, нежели всерьез. Ведь главная задача этих ученых – выращивание культур, важных для фармацевтики. Но если нужно, молодые люди в белых халатах готовы перевоплотиться в художников. Правда, для создания своих картин вместо холста они используют питательную среду в чашках Петри, или говоря простым языком, в прозрачных лабораторных сосудах.

Чтобы «нарисовать» картину с помощью бактериальных культур, придется хорошенько постараться. Причем, во время работы нельзя разговаривать, а еще лучше и вовсе не дышать. Это нужно для того, чтобы лишние бактерии воздушно-капельным путем не перенеслись на «полотно».

Рисунок, созданный необычными красками, проявится лишь через несколько дней. Для этого чашку Петри с питательной средой следует хранить при комнатной температуре.

Бояться таких необычных картин не стоит. Все бактериальные культуры, которые используют для творчества эти молодые ученые, абсолютно безопасны для человека.

К тому же, заниматься подобной живописью – занятие весьма увлекательное. Главное, «набить руку» и не бояться экспериментировать.