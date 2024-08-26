12-летний школьник из Шклова построил дом своими руками и собрал более 5 млн просмотров в соцсетях

Социальные сети – место, где рождаются и молниеносно распространяются самые разные истории. Но иногда среди потока информации прорываются поистине искренние и трогательные события, заставляющие нас улыбнуться. Так случилось с историей 12-летнего школьника из Шклова. Алексей Коваленко за две недели летних каникул построил дом в саду у бабушки и буквально взорвал TikTok, стройку юного белоруса посмотрели больше 5 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша съемочная группа, первые реальные гости Алексея Коваленко, а вот виртуально за три недели в гостях у 12-летнего школьника побывали больше 5 миллионов человек. Ровно столько людей посмотрели ролик в TikTok, который его мама разместила в своем профиле. Неожиданно, деревянный домик в саду у бабушки собрал сотни тысяч лайков со всего мира.

Алексей живет в Шклове, но часто бывает у бабушки в деревне Староселье. Жилых домов здесь немного, детворы тоже, но школьник не скучает, ему всегда есть чем заняться. Дело в том, что Алексей впервые взял в руки инструменты раньше, чем заговорил. Ножовка, гвозди и молотки оказались лучше любых игрушек.

Кристина Радькова, мама:

В рамках дозволенного и безопасного, хочется занять всем, кроме телефона. С детства ему как-то старались привить какие-то другие интересы. Оно так и получается. Все очень рады, что минимум времени он там проводит.

Дом – самый большой проект Алексея. Замахнуться на стройку подтолкнула мысль о личном пространстве с необычной атмосферой: иметь свой собственный уголок, где можно укрыться от дождя, читать книги и просто мечтать.

Алексей Коваленко, житель Шклова:

Мне хотелось какого-то личного пространства, чтобы у меня был свой домик, чтобы там все было мое, чтобы там было уютно и хорошо.