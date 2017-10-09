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Более 100 библиобусов курсируют по Беларуси: как у жителей маленьких деревень появилась своя библиотека?

09 октября 2017 12:17
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Это библиобус. Передвижная библиотека на колёсах. Совсем скоро автомобиль, укомплектованный книгами, отправится по деревням Дзержинского района.

По статистике более 33% жителей Беларуси пользуются услугами публичных библотек. Но в некоторых деревнях нет соственного хранилища знаний. Поэтому на выручку приходит мобильная передвижная система обслуживания читателей.

Коплектуется книжный набор из фонда городской сельской библиотеки. В деревне приезда библиобуса ждут как праздник. Местные жители уже заранее выстроились в очередь, чтобы сдать книги и взять взамен новые.

Для жителей небольшой деревушки в 30 человек приезд библиобуса – повод собраться всем вместе, пообщаться, обсудить последние события и, конечно, выбрать из большого книжного разнообразия что-нибудь интересное. Здесь у каждого уже сформировались свои вкусы и пристрастия.

# общество # Фотофакт # Книги # Валентина Климович # Это интересно # Тамара Клепикова

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