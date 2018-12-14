Детский мотороллер «Кроха» и космолёт «ИКАР-7Е». Показываем необычные советские игрушки

Какой ребёнок не мечтает обнаружить под ёлкой долгожданную игрушку! А вы помните свои «сокровища из прошлого»? В каждой советской семье на антресолях непременно хранилась коробка с игрушками. А в ней типовой набор, который объединял миллионы детей. И многие взрослые до сих пор хранят им верность.

Певица Светлана Агарвал превратила свою детскую любовь к куклам в серьезное хобби. Светлана Агарвал, певица:

Это моя замечательная подружка, её зовут Лялечка. Эта удивительная игрушка была подарена мне моими друзьями, зная моё пристрастие к куклам. Моя самая любимая игрушка с детства была кукла. Я с ними разговаривала, задавала им вопросы, я их лечила.

В рассказе артистки многие узнали себя. Однообразные куклы, машинки, неваляшки, волчки, плюшевые мишки – всё это приносило радость не одному поколению детишек. Изредка можно было увидеть в продаже импортные игрушки. А уж роскошные наборы индейцев и ковбоев или игрушечная железная дорога – были неслыханным счастьем для каждого ребёнка.

Александр Нестерович, старший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Военные игрушки, разнообразные модели. В Советском Союзе военная техника, солдатики пользовались особой любовью. Разнообразные модели, в том числе, и радиоуправляемые.

Настольные игры, которые фактически имитировали командные соревнования по футболу и по хоккею.

Необыкновенно прочные игрушки, кажется, прошли испытание огнем, водой и медными трубами, а всё потому, что изготавливались исключительно из натуральных материалов: дерева, металла, каучука, плюша. Но и, безусловно, ни один сорванец не упускал возможности прокатиться по коридорам коммуналки на таком «неубиваемом» трехколесном велосипеде или самокате.

Транспорт, как мобильный, так и в миниатюре, пользовался большой популярностью.

Александр Нестерович:

Детский мотороллер «Кроха», всё, как у настоящего автомобиля. Одноместная модель, кабриолет с открытым верхом.

Девочки же, вооружившись лоскутками ткани, шили куклам одежду на детской швейной машинке. Курсы опытных хозяек нельзя было представить без кукольной мебели и посуды отечественного производства.

Александр Нестерович:

События, которые находили отражение в советской научной и общественной жизни также переносились в мир самых маленьких, для детей. Ярким примером этому служит замечательная коллекция космических игрушек, космолёт «ИКАР-7Е». Его особенностью является то, что в него встроен специальный чип-плата, он самодвижущийся, управляемый.

На заре всеобщей компьютеризации стали появляться совершенно неординарные девайсы.