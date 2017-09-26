Минские таксофоны: как выживает обновлённая уличная связь в эру гаджетов?

В начале прошлого века наличие домашнего телефона считалось роскошью. Поэтому для многих единственным выходом служил таксофон. Договорился встретиться с другом, а он проспал рандеву? Постой ещё в очереди, прежде чем позвонить и разбудить его!

За пользование услугами телефонной будки первоначально брал оплату контролёр. И только позже уличную связь модифицировали под монеты.

В наши дни героиня советского фильма «Карнавал» Нина Соломатина в ожидании звонка поглядывала бы не на таксофон, а на мобильное устройство в руках. Практически у каждого из нас есть смартфон, часто и не один. А вот эпоха общественных телефонов постепенно уходит в историю.

Тем не менее уличная связь обрастает новыми функциями. Согласитесь, у каждого были моменты, когда мобильный телефон разрядился или сломался в самый неподходящий момент. В таком случае на таксофоне выручит код 8-11, который осуществляет звонок без карты и за счёт оплаты со стороны вызываемого абонента.

А если известно ваше местонахождение, то можно даже позвонить на аппарат.

В Минске установлено 133 таксофона со входящей связью. Каждому присвоен номер, который можно узнать в интернете по адресу или на самом устройстве.

Как выживает обновлённая уличная связь в эру гаджетов мы решили узнать на одной из центральных оживлённых улицах Минска.

Эксперимент-наблюдение длился около получаса. За это время нам всё-таки посчастливилось увидеть одного приверженца таксофона. Поэтому, как говорится, если телефонные будки не исчезают с улиц города, значит это кому-нибудь нужно.