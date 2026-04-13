Новости по тегу #этикет

Кружево – это прекрасно, но мало надеть красивый наряд, важно еще и правильно себя в нем нести. Особенно если вы собираетесь не на прогулку в парк, а, скажем, в Большой театр. Что там с дресс-кодом? Обязателен ли смокинг и куда исчезли перчатки?
Соблюдение правил хорошего тона – высокий показатель зрелости и культуры человека. А еще ключ коммуникации и даже возможность проявить свой характер, порой без лишних слов.
Мужчина пригласил женщину в ресторан. Должен ли он за ней заехать по правилам этикета?
Этикет всегда был доступен элите: людям, которые любят театры, протокольные мероприятия, участие в выставках, вручении премий. Тот, кто посещает такие мероприятия по воле души, то они стараются изучать правила этикета. Но если вам этого не хочется, то не надо никого обманывать.
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