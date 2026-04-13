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Новости по тегу #этикет

Что надеть в театр и уместно ли во время беседы пользоваться телефоном? Пообщались со специалистом по этикету
13 апреля 2026 10:07

Что надеть в театр и уместно ли во время беседы пользоваться телефоном? Пообщались со специалистом по этикету

Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут
10 марта 2026 12:20

Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут

Мужчина должен? Какие правила этикета необходимо соблюдать на свидании
08 ноября 2024 12:54

Мужчина должен? Какие правила этикета необходимо соблюдать на свидании

Этикет – обман общества? Разбираемся, актуальны ли в XXI веке правила хорошего тона
08 ноября 2024 12:39

Этикет – обман общества? Разбираемся, актуальны ли в XXI веке правила хорошего тона

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи?
02 апреля 2021 09:26

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи?

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров
07 апреля 2020 08:22

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров

Как эффективно вести деловую переписку по электронной почте. 10 советов
19 июля 2018 08:07

Как эффективно вести деловую переписку по электронной почте. 10 советов

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету
22 января 2018 09:04

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету

Правила «подарочного этикета». Как правильно выбрать хороший подарок?
24 декабря 2015 12:12

Правила «подарочного этикета». Как правильно выбрать хороший подарок?

Неловкие вопросы в ресторане. Как избежать курьёзы и найти выход из сложной ситуации?
16 декабря 2015 09:58

Неловкие вопросы в ресторане. Как избежать курьёзы и найти выход из сложной ситуации?

Искусство гостеприимства. Советы специалиста по этикету Евгении Сахаровой
20 ноября 2015 10:42

Искусство гостеприимства. Советы специалиста по этикету Евгении Сахаровой

Изучаем этикет. Правила поведения в отелях и гостиничных номерах
17 марта 2015 11:12

Изучаем этикет. Правила поведения в отелях и гостиничных номерах