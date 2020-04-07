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Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров

07 апреля 2020 08:22
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На носу деловая встреча, а вы ломаете голову, куда пригласить важного для сделки собеседника? Самое время заняться подбором нужной локации. Специалисты советуют отмести идею о диковинных местах и остановиться на проверенном способе: деловая встреча в уютном кафе или ресторане.

Ирина Лапанович, специалист по этикету:
Если у вас предстоят деловые переговоры, деловой разговор, возможно даже собеседование или личная важная встреча, то здесь самое главное избежать лишних звуковых помех.

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров-1

Но выбор ресторана – это лишь полдела. Эксперты считают: усевшись за первый попавшийся столик, можно попасть впросак. 

Ирина Лапанович:
Неудачным выбором будет столик, который находится возле выхода, возле подсобного помещения или возле столика, за которым работает официант. Неудачным выбором будет столик в центре заведения. Почему? Потому что, во-первых, вокруг вас много людей, во-вторых, человек воспринимает взгляд, который направлен на него больше трех секунд, как угрозу.

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров-4

Список этих мест специалисты обозначили черной меткой, считая их неудачными не только для переговоров, но и для банальных дружеских посиделок. Именно эти столики создают излишнюю суету и притягивают посторонние взгляды. В такой обстановке информация в одно ухо влетает, а из другого вылетает.

Ирина Лапанович:
Сделайте предпочтение столику где-то в углу или возле окна так, чтобы вам был виден зал. Если у вас предстоят очень сложные переговоры и вам нужна дополнительная уверенность в себе, садитесь всегда так, чтобы видеть выход.

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров-7

Валерия Борисевич, корреспондент:
Во время деловых переговоров не стоит забывать о так называемом small talk. Сейчас мы покажем, что это такое.

Ирина, расскажите, как вам погода?

 Ирина Лапанович:
По-моему, немного прохладная для начала апреля. А как вам, Лера? Любите такую погоду или предпочитаете теплую, комфортную летнюю?

Валерия Борисевич:
Я обожаю лето.

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров-10

Выражением «small talk» окрестили непринуждённую беседу перед серьёзным разговором, именно она, как считают эксперты, становится платформой для удачных переговоров.

Ирина Лапанович:
Какую информацию вы можете почерпнуть из small talk непосредственно о собеседнике? Во-первых, в каком эмоциональном состоянии он сейчас находится. Вы можете понять, на какой ноте в дальнейшем вести диалог с этим человеком, какие тематики затрагивать, какие не затрагивать именно в сегодняшнем разговоре.

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров-13

Перед короткой беседой специалисты советуют изучить список так называемых стоп-тем, которые могут свести предстоящие переговоры в могилу. Однако чтобы прослыть успешным человеком, мало избегать запрещенных тем, нужно умело от них уходить.

Ирина Лапанович:
Что же это за темы-табу? Во-первых, это политика и религия, во-вторых, это финансы и ваше благосостояние и, в-третьих, вопросы здоровья, смерти, т. е. все, что у нас связано со здоровьем, а также интимные вопросы, романтика, ваши личные отношения. Если вы начнете разговор на эти темы, даже будучи отличным профессионалом, вы покажете свою социальную компетентность на очень низком уровне.

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров-16

Одной из самых опасных специалисты окрестили тему политики. Если деловой партнер всё же решил проверить вас на прочность и толкнуть на скользкую тропу политической полемики, эксперты советуют не игнорировать собеседника.

Ирина Лапанович:
Политика очень часто стоит рядом с вопросами бизнеса, поэтому как нам быть в этой ситуации? В этом случае вы можете показать, что вы в курсе последних политических событий, что вы на волне социальной жизни, но в то же время, как Швейцария, сохраняйте нейтралитет.

Где и о чём разговаривать на деловой встрече? Правила успешных переговоров-19

Следуя этим простым правилам, вы сможете не только вынести из сделки максимальную выгоду, но и разгадать секрет успешных переговоров.

# Правила этикета # общество # Ирина Лапанович # Валерия Борисевич # Фотофакт # этикет

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