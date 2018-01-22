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Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету

22 января 2018 09:04
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Новые знакомства – это всегда новые впечатления, а чтобы о вас сложилось исключительно приятное первое впечатление, необходимо знать, из чего же оно формируется.

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету-1

Ирина Лапанович, эксперт по этикету:
Это обложка, непосредственно наш внешний вид, затем это невербальные сигналы и последнее – это вербальная коммуникация. Одежда должна соответствовать ситуации, исходя из этого, вы выбираете линию силуэтов, цветовую гамму для себя.

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету-4

Все наши межличностные связи делятся на два вида: личные и деловые. Положительное мнение о вас в деловой среде может подпортить не только чрезмерная эмоциональность, но и излишняя откровенность.

Ирина Лапанович:
Нельзя первым подавать руку, если вы соискатель на какую-то должность, нельзя принимать закрытую позу. Это когда ваши руки и ноги скрещены. Чего не стоит делать – это сутулиться, то есть она выдаёт нашу неуверенность в себе. По поводу головы: держите её ровно, не наклоняйте её в бок. Это хорошо в личных и дружеских отношениях.

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету-7

Помните, сами того не подозревая, мы подаем нашему собеседнику невербальные сигналы, которые также могут сыграть против нас.

Ирина Лапанович:
Невербальные сигналы – это язык тела. У вас должна быть открытая поза, она называется фронтирование. Это когда ваше лицо, тело и ступни ног обращены к собеседнику, ваши глаза должны быть на уровне горизонта. Мы их не опускаем в пол. Это сигнал о том, что человек готов к новым контактам. Также не стоит в упор смотреть на нового человека больше чем 5 секунд.

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету-10

Соблюдение следующих правил позволит вам предстать в неприглядном свете представителям противоположного пола.

Ирина Лапанович:
Не стоит сразу протягивать женщине руку. У женщины в обществе есть привилегии, она может не ответить на ваше рукопожатие, то же самое это касается поцелуев. Почему-то некоторые молодые люди, чтобы произвести впечатление, показать себя галантным кавалером, пытаются поцеловать даме руку. Это не всегда и не везде уместно. На улице этого делать нельзя. Как правило, это делается на каких-то мероприятиях и только замужней женщине.

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету-13

Расположить к себе родителей своей второй половинки ещё одна непростая задача. Чтобы не попасть впросак, убедитесь, чтобы ваш партнёр сам представит вас своей семье, и ни в коем случае первым не подавайте руку. Будьте естественны и расслаблены, однако любезное предложение хозяев: чувствовать себя как дома, не воспринимайте буквально. Не забывайте, что пока вы находитесь в статусе гостя. Похожих правил следует придерживаться, оказавшись в незнакомой большой компании.

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету-16

Ирина Лапанович:
Не стоит, скажем, подходить и здороваться лично. Если нас представили, то нам достаточно кивнуть головой и поздороваться со всеми.

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету-19

Но, пожалуй, завершающим штрихом полноценного портрета личности является наша речь. Здесь кроется одна маленькая хитрость, которой мало кто из нас умеет пользоваться – это интонационная подложка.

Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету-22

Ирина Лапанович:
Очень часто люди не помнят, что мы говорили, но они помнят эмоции, которые они испытали рядом с нами после нашего послания, после нашего общения и вот это очень важный момент. Задача человека, который хочет войти в контакт, и произвести хорошее первое впечатление – это вызвать положительные эмоции.

# общество # Фотофакт # этикет # общество # Ирина Лапанович

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