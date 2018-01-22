Что нужно для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление? Советы эксперта по этикету

Новые знакомства – это всегда новые впечатления, а чтобы о вас сложилось исключительно приятное первое впечатление, необходимо знать, из чего же оно формируется.

Ирина Лапанович, эксперт по этикету:

Это обложка, непосредственно наш внешний вид, затем это невербальные сигналы и последнее – это вербальная коммуникация. Одежда должна соответствовать ситуации, исходя из этого, вы выбираете линию силуэтов, цветовую гамму для себя.

Все наши межличностные связи делятся на два вида: личные и деловые. Положительное мнение о вас в деловой среде может подпортить не только чрезмерная эмоциональность, но и излишняя откровенность. Ирина Лапанович:

Нельзя первым подавать руку, если вы соискатель на какую-то должность, нельзя принимать закрытую позу. Это когда ваши руки и ноги скрещены. Чего не стоит делать – это сутулиться, то есть она выдаёт нашу неуверенность в себе. По поводу головы: держите её ровно, не наклоняйте её в бок. Это хорошо в личных и дружеских отношениях.

Помните, сами того не подозревая, мы подаем нашему собеседнику невербальные сигналы, которые также могут сыграть против нас. Ирина Лапанович:

Невербальные сигналы – это язык тела. У вас должна быть открытая поза, она называется фронтирование. Это когда ваше лицо, тело и ступни ног обращены к собеседнику, ваши глаза должны быть на уровне горизонта. Мы их не опускаем в пол. Это сигнал о том, что человек готов к новым контактам. Также не стоит в упор смотреть на нового человека больше чем 5 секунд.

Соблюдение следующих правил позволит вам предстать в неприглядном свете представителям противоположного пола. Ирина Лапанович:

Не стоит сразу протягивать женщине руку. У женщины в обществе есть привилегии, она может не ответить на ваше рукопожатие, то же самое это касается поцелуев. Почему-то некоторые молодые люди, чтобы произвести впечатление, показать себя галантным кавалером, пытаются поцеловать даме руку. Это не всегда и не везде уместно. На улице этого делать нельзя. Как правило, это делается на каких-то мероприятиях и только замужней женщине.

Расположить к себе родителей своей второй половинки ещё одна непростая задача. Чтобы не попасть впросак, убедитесь, чтобы ваш партнёр сам представит вас своей семье, и ни в коем случае первым не подавайте руку. Будьте естественны и расслаблены, однако любезное предложение хозяев: чувствовать себя как дома, не воспринимайте буквально. Не забывайте, что пока вы находитесь в статусе гостя. Похожих правил следует придерживаться, оказавшись в незнакомой большой компании.

Ирина Лапанович:

Не стоит, скажем, подходить и здороваться лично. Если нас представили, то нам достаточно кивнуть головой и поздороваться со всеми.

Но, пожалуй, завершающим штрихом полноценного портрета личности является наша речь. Здесь кроется одна маленькая хитрость, которой мало кто из нас умеет пользоваться – это интонационная подложка.