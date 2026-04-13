Что надеть в театр и уместно ли во время беседы пользоваться телефоном? Пообщались со специалистом по этикету

Кружево – это прекрасно, но мало надеть красивый наряд, важно еще и правильно себя в нем нести. Особенно если вы собираетесь не на прогулку в парк, а, скажем, в Большой театр. Что там с дресс-кодом? Обязателен ли смокинг и куда исчезли перчатки? Разобраться в тонкостях современного этикета нам помогла гостья.

Диана Саяпина, специалист по этикету:

Мне кажется, мир стал немного более демократичен, и мы начали говорить о самостоятельности, поэтому какие-то теряются аспекты. Как раньше было, почему дама идет по одну сторону, а по другой – у мужчины шпага? Потому что мужчина должен был сразу защищать ее, и поэтому дама должна была идти слева, шпага по правой стороне. То есть ряд моментов, которые сейчас во имя того, что время другое, уходят. Мы осовремениваемся, многое уходит, потому что, наверное, в этом нет необходимости, я бы так сказала.

Когда вы приходите в театр, когда вы приходите в гости, вы вашим внешним видом выражаете как раз таки то, что вы несете в себе к гостям или, допустим, поход в театр, спектакль – это событие, когда не каждый приходит туда каждый день. Когда премьера – это более торжественная часть, тогда приятно, когда мужчины более торжественные. А это и значит – смокинг или вечернее платье. В современном мире такие потрясающие наряды, когда не обязательно быть в бархате, не обязательно быть с головными уборами.

Положили телефон на стол – насколько это допустимо? Вы тем самым показываете отношение свое к вашему гостю, собеседнику. Если вы вообще не достали телефон, это символизм. Ваш человек, оппонент понимает, что вы полностью готовы его слушать.