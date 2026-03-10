Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут

Алина Трус, корреспондент:

Создание приятной атмосферы за столом и проявление уважения к другим гостям. Безупречные манеры придают уверенность на деловых и личных встречах. Как избежать неловких ситуаций за столом и провести беседу успешно, узнаем у преподавателя по международному этикету.

Соблюдение правил хорошего тона – высокий показатель зрелости и культуры человека. А еще ключ коммуникации и даже возможность проявить свой характер, порой без лишних слов.

Жанна Драпеза, преподаватель по международному этикету:

Столовый этикет нас не загоняет в рамки, а дает, ведь вежливость и хорошие манеры – это прежде всего власть. Это власть над ситуацией, но никак не покорность и никаким образом не слабость, а наоборот, сила, которую мы используем, чтобы ограничить свои границы или сказать человеку-грубияну своим даже молчанием или внешним видом о том, что это неприемлемо. Наш подход к столу уже о многом расскажет.

Жанна Драпеза:

Бесшумное подхождение к столу, красивая посадка на треть стула с хорошей осанкой. Воспитанный человек не создает никакого шума. И в этом заключается первый сигнал того, что вот так со мной нужно обращаться.

– А если мы хотим подвинуть стул, как это сделать?

– Бесшумно. Обычно это делает официант. Но если нужно подвинуть, оно бесшумно двигается. Обычно это сделает либо мужчина, либо официант.