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Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут

10 марта 2026 12:20
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Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут-1

Алина Трус, корреспондент:
Создание приятной атмосферы за столом и проявление уважения к другим гостям. Безупречные манеры придают уверенность на деловых и личных встречах. Как избежать неловких ситуаций за столом и провести беседу успешно, узнаем у преподавателя по международному этикету. 

Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут-3

Соблюдение правил хорошего тона – высокий показатель зрелости и культуры человека. А еще ключ коммуникации и даже возможность проявить свой характер, порой без лишних слов. 

Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут-5

Жанна Драпеза, преподаватель по международному этикету:
Столовый этикет нас не загоняет в рамки, а дает, ведь вежливость и хорошие манеры – это прежде всего власть. Это власть над ситуацией, но никак не покорность и никаким образом не слабость, а наоборот, сила, которую мы используем, чтобы ограничить свои границы или сказать человеку-грубияну своим даже молчанием или внешним видом о том, что это неприемлемо. 

Наш подход к столу уже о многом расскажет. 

Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут-7

Жанна Драпеза:
Бесшумное подхождение к столу, красивая посадка на треть стула с хорошей осанкой. Воспитанный человек не создает никакого шума. И в этом заключается первый сигнал того, что вот так со мной нужно обращаться. 
А если мы хотим подвинуть стул, как это сделать? 
– Бесшумно. Обычно это делает официант. Но если нужно подвинуть, оно бесшумно двигается. Обычно это сделает либо мужчина, либо официант.

Не знаете, как культурно съесть блюдо в ресторане? Несколько базовых правил этикета, которые вам помогут-9

Спокойно, почти незаметно кладем салфетку на колени, делаем заказ и наслаждаемся приятной атмосферой. Подробнее смотрите в видео.

# этикет # Полезные советы # Алина Трус

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