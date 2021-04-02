Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи?

Кристина Сушкевич, корреспондент:

Дольше всего в памяти остается запах. Куда можно наносить духи и как правильно это делать? Узнаем тонкости парфюмерного этикета.

Туалетная вода, духи, элитный парфюм. Многим хочется оставить шлейф аромата, чтобы другие оборачивались вслед. Но есть факторы, влияющие на выбор запахов. Ксения Филиппова, парфюмер, ароматерапевт:

Есть ароматы, которые комфортнее носить летом, есть ароматы, которые комфортнее носить зимой. Те же восточные, такие кожаные ароматы, их лучше наносить либо вечером, либо в холодную погоду, потому что в жаркую погоду они сильно раскрываются и могут быть давящими. Это вечерние ароматы, они могут быть более глубокими, успокаивающими, релаксирующими. Либо их можно хорошо носить в период поздней осени и зимы.

Резкие запахи могут вызвать головную боль. «Больше» – это не равно «стойкости» духов. Вначале раскрываются только верхние ноты, позже сердце аромата и базовые ноты. Ксения Филиппова:

По этикету считается, что даже эти восточные, тяжелые ароматы в помещении, где много людей, некомфортны и для других людей. Потому что, когда очень тепло в помещении и на улице, аромат начинает быстрее испаряться, молекул в воздухе становится много – это достаточно тяжело и для окружающих, и для человека.

Моветон использовать тяжелые ароматы в больнице, на работе и на занятиях фитнесом. Лучшие сочетания ароматов для спортивных тренировок – цитрусовые и шипр.

Ксения Филиппова:

Часто принято ароматы наносить на эти пульсирующие зоны. Такое нанесение больше подходит для масляных духов. Это вот тут, вот эти точки.

У нас есть на шее две точки, сюда мы можем наносить аромат.

Сюда мы можем наносить аромат.

И сюда.

Близкое расположение вен на этих точках помогает разогреть аромат. Секретное место – внутренняя сторона локтя, аромат раскроется во всю силу. А можно распылить духи перед собой и войти в своеобразное облако. А вот растирать аромат между запястьями нельзя. Ксения Филиппова:

Не стоит, потому что, когда мы растираем руками аромат, молекулы начинают быстрее испаряться. Когда аромат попадает на кожу, часть аромата впитывается в кожу. Когда он попадает на волосы, он постепенно начинает испаряться.

Во всем нужно знать меру. Утром и днем лучше использовать ароматы более свежие, универсальные, а на вечер – томные, кожаные. Привлекать внимание окружающих можно ненавязчиво. Ксения Филиппова:

Очень часто люди выливают на себя по полфлакона, думая, что они не чувствуют этого запаха. На самом деле у нас обонятельное привыкание к запаху наступает через 20 минут, мы его не чувствуем, потому что мы к нему привыкли. А люди, которые находятся в окружении, будут чувствовать его.