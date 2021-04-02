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Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи?

02 апреля 2021 09:26
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Кристина Сушкевич, корреспондент:
Дольше всего в памяти остается запах. Куда можно наносить духи и как правильно это делать? Узнаем тонкости парфюмерного этикета.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -1

Туалетная вода, духи, элитный парфюм. Многим хочется оставить шлейф аромата, чтобы другие оборачивались вслед. Но есть факторы, влияющие на выбор запахов.

Ксения Филиппова, парфюмер, ароматерапевт:
Есть ароматы, которые комфортнее носить летом, есть ароматы, которые комфортнее носить зимой. Те же восточные, такие кожаные ароматы, их лучше наносить либо вечером, либо в холодную погоду, потому что в жаркую погоду они сильно раскрываются и могут быть давящими. Это вечерние ароматы, они могут быть более глубокими, успокаивающими, релаксирующими. Либо их можно хорошо носить в период поздней осени и зимы.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -4

Резкие запахи могут вызвать головную боль. «Больше» – это не равно «стойкости» духов. Вначале раскрываются только верхние ноты, позже сердце аромата и базовые ноты.

Ксения Филиппова:
По этикету считается, что даже эти восточные, тяжелые ароматы в помещении, где много людей, некомфортны и для других людей. Потому что, когда очень тепло в помещении и на улице, аромат начинает быстрее испаряться, молекул в воздухе становится много – это достаточно тяжело и для окружающих, и для человека.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -7

Моветон использовать тяжелые ароматы в больнице, на работе и на занятиях фитнесом. Лучшие сочетания ароматов для спортивных тренировок – цитрусовые и шипр.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -10

Ксения Филиппова:
Часто принято ароматы наносить на эти пульсирующие зоны. Такое нанесение больше подходит для масляных духов. Это вот тут, вот эти точки.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -13

У нас есть на шее две точки, сюда мы можем наносить аромат.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -16

Сюда мы можем наносить аромат.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -19

И сюда.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -22

Близкое расположение вен на этих точках помогает разогреть аромат. Секретное место – внутренняя сторона локтя, аромат раскроется во всю силу. А можно распылить духи перед собой и войти в своеобразное облако. А вот растирать аромат между запястьями нельзя.

Ксения Филиппова:
Не стоит, потому что, когда мы растираем руками аромат, молекулы начинают быстрее испаряться. Когда аромат попадает на кожу, часть аромата впитывается в кожу. Когда он попадает на волосы, он постепенно начинает испаряться.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -25

Во всем нужно знать меру. Утром и днем лучше использовать ароматы более свежие, универсальные, а на вечер – томные, кожаные. Привлекать внимание окружающих можно ненавязчиво.

Ксения Филиппова:
Очень часто люди выливают на себя по полфлакона, думая, что они не чувствуют этого запаха. На самом деле у нас обонятельное привыкание к запаху наступает через 20 минут, мы его не чувствуем, потому что мы к нему привыкли. А люди, которые находятся в окружении, будут чувствовать его.

Растирать аромат между запястьями нельзя. Как правильно наносить духи? -28

Нужно полагаться на свои ощущения, насколько вам хочется быть в этом аромате. Главное, чтобы он поднимал вам настроение. Правильно подобранные духи лишь дополнят ваш образ, придавая вам индивидуальность.

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