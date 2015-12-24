Правила «подарочного этикета». Как правильно выбрать хороший подарок?

Походы по магазинам, поиск и выбор подарков… Пора предпраздничных хлопот – в самом разгаре. А чтобы они были приятными и полезными, стоит соблюдать правила «подарочного этикета». Предлагаем познакомиться с ними вместе!

Во-первых, главный фактор при выборе подарка – личность и характер того, кому он предназначен.

Маме, папе, мужу или начальнику презенты надо будет искать в разных отделах магазина.

Так, согласно «подарочному этикету», боссу принято дарить подарок от всего коллектива. А вот дорогие презенты стоит делать только близким родственникам.

У европейцев существует общая тенденция. Так непринято дарить ножи, часы, зеркала и даже кошельки. Но всё же в «подарочном этикете» о них ничего не сказано.

Декоративные настенные часы. Могут стать прекрасным презентом.

А вот парфюм и личные предметы гигиены – это уже нарушение этикета.

Помните ещё и о том, что мужчине ни в коем случае не стоит дарить цветы, сладости и одежду. От выбора галстука тоже стоит отказаться. Его может презентовать только жена.

А вот женщинам не стоит дарить кухонную посуду и технику.

Помните ещё одно правило, что важно не только безошибочно выбрать подарок, но и грамотно его презентовать. И здесь важно всё: начиная от упаковки и заканчивая вашим настроением, с которым вы дарите подарок.

Важно ещё правильно принять подарок, потому помните, что своим презентом человек оказал вам знак внимания и заботу.

И напоследок: выбирайте подарок с любовью и дарите от чистого сердца. Пускай каждый ваш презент станет приятным сюрпризом для ваших близких, любимых и дорогих людей!