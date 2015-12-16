Неловкие вопросы в ресторане. Как избежать курьёзы и найти выход из сложной ситуации?

Разбили посуду, нет денег оплатить счет, обнаружили в еде волос или вам нахамил официант. Пожалуй, многие не раз задумывались, а что же делать в таких неприятных ситуациях. Сегодня мы попытаемся узнать ответы на неловкие вопросы, задать которые порой бывает нелегко.

К примеру, представим такую ситуацию: ваш заказ несли дольше обещанного, да еще и блюдо оказалось невкусным. Можно ли потребовать его заменить другим или же вовсе отказаться платить?

Ситуация вторая. Посетитель ресторана обнаруживает в тарелке не только еду. Самая предсказуемая реакция посетителей в таких случаях – негативные эмоции и возмущение. Хотя достаточно просто об этом сообщить официанту. Любое приличное заведение пойдет вам навстречу.

Наверное, со многими такое случалось: вы нечаянно разбили посуду. Придется ли за нее платить?

Еще один курьезный случай. Вы пришли в ресторан, кафе, закусочную, заказали всего и много, поели, а в конце обнаружили, что кошелек забыли дома, или просто не хватило денег. В таких случаях он оставляет расписку со своими данными и в течение какого-то времени приносит долг.