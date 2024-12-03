США передадут Украине новый пакет помощи на $725 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь Америки Энтони Блинкен., пишет РИА Новости.

Это дополнительные средства в соответствии с полномочиями главы государства по списанию военных запасов.

Россия утверждает, что поставки оружия в Украину мешают урегулированию конфликта и втягивают в него страны НАТО, что является опасной игрой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия в Украину будут законной целью России. По его словам, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, не только предоставляя оружие, но и занимаясь подготовкой военных. В Кремле считают, что такая перекачка оружия осложняет переговоры и имеет негативный эффект.