Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине на $500 млн

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине помощь на 500 млн долларов, включая боеприпасы и оборудование для защиты от биологической, химической и ядерной угрозы, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА Новости.

В России подвергли критике эти поставки, заявив, что они мешают урегулированию конфликта и вовлекают в ситуацию НАТО.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законным объектом для России.

По мнению Кремля, вброс Западом оружия в Украину не содействует переговорам и имеет негативные последствия.