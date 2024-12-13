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Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине на $500 млн

13 декабря 2024 07:26
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Соединенные Штаты Америки предоставят Украине помощь на 500 млн долларов, включая боеприпасы и оборудование для защиты от биологической, химической и ядерной угрозы, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА Новости.

В России подвергли критике эти поставки, заявив, что они мешают урегулированию конфликта и вовлекают в ситуацию НАТО. 
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законным объектом для России.

По мнению Кремля, вброс Западом оружия в Украину не содействует переговорам и имеет негативные последствия.

# Международная политика # Энтони Блинкен

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