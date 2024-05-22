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Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от гибели президента Эбрахима Раиси

22 мая 2024 06:07
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По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, граждане Ирана остались в выигрыше от гибели президента страны Эбрахима Раиси, пишет РИА Новости.

Блинкен заявил, что «памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше».

В Соединенных Штатах Америки не намерены оплакивать кончину президента Ирана, подчеркнул Блинкен. Однако ранее Госдепартаментом были опубликованы соболезнования в связи с фактом гибели Раиси.

# Международная политика # Эбрахим Раиси # Энтони Блинкен

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