Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от гибели президента Эбрахима Раиси

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, граждане Ирана остались в выигрыше от гибели президента страны Эбрахима Раиси, пишет РИА Новости.

Блинкен заявил, что «памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше».

В Соединенных Штатах Америки не намерены оплакивать кончину президента Ирана, подчеркнул Блинкен. Однако ранее Госдепартаментом были опубликованы соболезнования в связи с фактом гибели Раиси.