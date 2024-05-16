Блинкен: США и Украина подпишут договор по безопасности в течение нескольких недель

США и Украина подпишут договор по безопасности в течение нескольких недель. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявление прозвучало в Киеве, куда американский чиновник прибыл с необъявленным визитом во вторник, 14 мая. Блинкен рассказал о намерении американской стороны выделить Украине дополнительное финансирование и подчеркнул, что США не давали Киеву разрешение использовать поставляемые ими вооружения за пределами украинской территории.