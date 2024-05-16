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Блинкен: США и Украина подпишут договор по безопасности в течение нескольких недель

16 мая 2024 07:52
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США и Украина подпишут договор по безопасности в течение нескольких недель. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блинкен: США и Украина подпишут договор по безопасности в течение нескольких недель-1

Заявление прозвучало в Киеве, куда американский чиновник прибыл с необъявленным визитом во вторник, 14 мая. Блинкен рассказал о намерении американской стороны выделить Украине дополнительное финансирование и подчеркнул, что США не давали Киеву разрешение использовать поставляемые ими вооружения за пределами украинской территории.

# Международная политика # Энтони Блинкен

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