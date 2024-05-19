Путин и Си Цзиньпин обсудили конфликт в Украине! О чём договорились лидеры двух стран?

Александр Лукашенко не раз говорил: наступает время Азии. Буквально одномоментно лидеры Союзного государства решили сверить часы. Когда Президент Беларуси укреплял сотрудничество с Азербайджаном, глава российского государства находился в Китае, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Таким образом, азиатский регион находился в топе внимания практически всю неделю.

Путина принимали в Китае, как того требует политический фэн-шуй. Красная дорожка, рота почетного караула. Си Цзиньпин лично вышел встречать гостя и друга.

Так лидеры КНР и России определяют уровень межличностных отношений. Отсюда выстраиваются межгосударственные контакты. Чего не скажешь об отношениях по линии Китай – США. Глядя на эти кадры, невольно сравниваешь их с тем, как всего несколько недель назад в Пекине принимали американского госсекретаря. Тогда в Сеть попало видео, как Си Цзиньпин ждал этих переговоров.

– Когда этот уедет?

– Вечером сегодня.

Понятно, что перспектива общения с Блинкеном мало у кого на Востоке (да, думаю, и на Западе) вызывает восторг. Вот и прием соответствующий. С другой стороны, объективно Америка не дает поводов по-другому к ней относиться. Последняя встреча лидера КНР с Блинкеном закончилась угрозами, что США введут санкции против Китая. С тех пор эскалация только усиливается. Чего не скажешь об отношениях Китая с Россией. Товарооборот растет, уже достиг рекордных масштабов. Есть понимание в политическом и военном плане. США страх как боится, что Россия окажет поддержку Китаю, если дело дойдет до Тайваня. Наши корреспонденты разбирались в нюансах этих переговоров.

Контент-мейкер месяца, желанный гость и радушный хозяин: Си Цзиньпин не сходит с первых полос зарубежных изданий. Внимание мировой общественности приковано к китайскому лидеру, его поездкам, друзьям и гостям. На неделе Владимир Путин принял приглашение китайского коллеги и направился в Поднебесную. Для Президента России эта зарубежная поездка стала первой после инаугурации. И это тоже дипломатическая примета, которая весьма четко трактуется. Теплая встреча двух лидеров с соблюдением полного церемониала. И ведь все познается в сравнении! Буквально три недели назад в Китае весьма прохладно принимали госсекретаря Штатов Энтони Блинкена, его визит объективно не тянул на дружеский после ряда заявлений и обвинений с его стороны.

И здесь стоит обратить внимание на этикет цветов и тонкое китайское предупреждение. Если на встрече с Путиным зал был украшен цветущими лотосами, символами мира и гармонии, то живая икебана на американских переговорах была из кротона – это ядовитое растение, истинный цвет которого сложно определить. Вот такая цветочная дипломатия.

Продолжим разбираться в политических знаках. Восток же – дело тонкое! Китай российским лидером для первого зарубежного турне выбран был неслучайно. Это своего рода алаверды. Ведь Россия в 2023 году также стала первой страной, куда приехал Си после того, как заступил на третий срок. Сложившаяся традиция не только подтверждает высокий уровень отношений двух стран, но и отражает личную симпатию лидеров. Улыбки, крепкие рукопожатия и красная ковровая дорожка – Путину в КНР рады, и этого совсем не скрывают. Уж намеренно или нет, но позлить Запад получилось.

Spiegel:

Их объединяет неприятие Запада, они называют себя друзьями, хотят вместе пить чай. Германию на это чаепитие не пригласили, так что недовольство объяснимо. Но несмотря на все за и против (скорее против, конечно), российско-китайский караван движется дальше. Текущий год знаменуется 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Юбилейная веха имеет важное значение в истории двусторонних отношений. И пока они общими усилиями идут по восходящей, крепнут и развиваются, число завистников этой дружбы тоже растет. Китай обвиняют в попытке усидеть на двух стульях. Мол, Си готов сотрудничать с Европой, что показал его недавний тур, но в то же время дорожит отношениями с Москвой. Вашингтон это, конечно, категорически не устраивает.