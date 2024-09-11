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США может передать Киеву разрешение на удары по России

11 сентября 2024 07:10
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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, есть вероятность, что Вашингтон даст разрешение Киеву производить удары по территории РФ посредством ракет ATACMS, пишет РИА Новости.

Так, Блинкену был задан вопрос о вероятности ситуации, когда президент Штатов Джо Байден рассмотрит возможность снятия запрета для ВСУ осуществлять атаки по России. «Мы никогда не исключаем», – заявил он.

# Джо Байден # Международная политика # Энтони Блинкен

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