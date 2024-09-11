США может передать Киеву разрешение на удары по России

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, есть вероятность, что Вашингтон даст разрешение Киеву производить удары по территории РФ посредством ракет ATACMS, пишет РИА Новости.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, есть вероятность, что Вашингтон даст разрешение Киеву производить удары по территории РФ посредством ракет ATACMS, пишет РИА Новости.
Так, Блинкену был задан вопрос о вероятности ситуации, когда президент Штатов Джо Байден рассмотрит возможность снятия запрета для ВСУ осуществлять атаки по России. «Мы никогда не исключаем», – заявил он.