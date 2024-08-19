Жители Израиля протестами встретили госсекретаря США

Участники переговоров по Газе готовятся к очередному этапу. Встреча пройдет на этой неделе в Каире. В ХАМАС не рассчитывают на ее успех, а вот посредники настроены куда более оптимистично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники переговоров по Газе готовятся к очередному этапу. Встреча пройдет на этой неделе в Каире. В ХАМАС не рассчитывают на ее успех, а вот посредники настроены куда более оптимистично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госсекретарь США считает, что решающий момент в урегулировании ближневосточного конфликта уже наступил. Об этом Энтони Блинкен заявил сегодня, 19 августа, во время визита в Израиль. Он прилетел для встречи с премьером страны: по официальной версии, чтобы помочь Нетаньяху с соглашением о прекращении огня на Ближнем востоке. Политики беседовали около двух часов, все это время на улицах местные жители высказывали свое несогласие с политикой двух стран.
Активисты обвинили Блинкена в разжигании военных действий, а от Нетаньяху уже традиционно потребовали скорейшего возвращения заложников домой. Протесты в Израиле не прекращаются несколько месяцев. Но это никак не ускоряет переговорный процесс.