Жители Израиля протестами встретили госсекретаря США

Участники переговоров по Газе готовятся к очередному этапу. Встреча пройдет на этой неделе в Каире. В ХАМАС не рассчитывают на ее успех, а вот посредники настроены куда более оптимистично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госсекретарь США считает, что решающий момент в урегулировании ближневосточного конфликта уже наступил. Об этом Энтони Блинкен заявил сегодня, 19 августа, во время визита в Израиль. Он прилетел для встречи с премьером страны: по официальной версии, чтобы помочь Нетаньяху с соглашением о прекращении огня на Ближнем востоке. Политики беседовали около двух часов, все это время на улицах местные жители высказывали свое несогласие с политикой двух стран.