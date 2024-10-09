Попытка угождать и подстраиваться! Психолог о переговорах Блинкена и Кулебы в американском «Макдональдсе»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Порой, наблюдая за поведением представителей двух разных стран в неформальной обстановке, можно сделать вывод о том, каким образом складываются и отношения между их государствами. Например, взаимодействуют ли они на равных или же все-таки есть четкая иерархия, когда кто-то из двух подчиняется, а вторая страна доминирует.
Ничуть не хуже просматривается и обоюдное отношение каждого государства к своему статусу в политических отношениях по разделенному неформальному досугу после официальных переговоров. Так, иногда по поведению одних представителей стран мы можем увидеть, что их положение в контактах с другой страной может абсолютно устраивать. В то время как по поведенческим проявлениям представителя иного государства порой хоть и считывается чувство протеста к тому, что интересы его страны ни во что не ставят, однако тот все равно терпит.
Или же в аналогичной ситуации официальный представитель своей страны невольно демонстрирует в поведении и ее сопротивление попыткам другого государства встать на ступень выше в политических отношениях. В связи с этим наблюдение за неформальными встречами глав государств иногда не менее информативно, чем диалоги на пресс-конференциях или переговорах.
Алена Дзиодзина:
Например, в социальной сети YouTube в открытом доступе можно посмотреть, как проходило несколько подобных встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с еще недавним министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. И глядя на данные относительно недлительные видеоролики с разделением трапезы сначала в пиццерии, а потом «Макдональдсе», в первую очередь обращает на себя внимание то, что представитель Украины выбирает не национальную кухню, а популярный в Штатах фастфуд.
И вот, казалось бы, просто выбор конкретного места, чтобы отужинать после официальной части переговоров, а попытка быть как они, угождать и подстраиваться все равно заметна. Особенно когда представитель украинского государства начинает рассказывать Энтони Блинкену, как в юности очень любил посещать «Макдональдс» и съедать какой-нибудь чизбургер после ночного веселья. При этом все время нахваливая сеть американских ресторанов фастфуда, которые давно уже ассоциируются у всего мира со Штатами.
Тем не менее на момент совместной трапезы с Энтони Блинкеном он почему-то выбирает пирожок с вишней в слоеном тесте, ссылаясь на то, что по состоянию здоровья якобы ничего иного выбрать не может. Пирожок, конечно же, хвалит. Однако заметно, что такого типа еда ему не слишком близка. И на контрасте с госсекретарем США, который вполне себе непринужденно закидывает в рот картошку фри, доедает свой выбор без явного на то удовольствия.
Алена Дзиодзина:
Таким образом, особенности данной неформальной встречи очень напоминают отношения между Украиной и США на данный момент, в которых наш сосед условно давится американским и всеми теми переменами, которые регулярно поступают из Штатов, однако публично заявляет, что ему очень вкусно и демонстрирует, что его якобы все устраивает! Хоть и это не так...
В то же время, если понаблюдать за тем, как Александр Лукашенко принимает гостей за своим столом, там всегда изобилие сугубо белорусского. Того, что можно вырастить, произвести и создать в Беларуси. Приготовить на рапсовом белорусском масле или заправить белорусской сметаной. Запить белорусским молоком или закусить какой-либо сделанной в Беларуси сладостью или десертом.
И несмотря на то, что за этим столом глава государства – хозяин, он разделяет трапезу со своими гостями на равных, стараясь не угостить тем, что осталось и больше никто не хочет, а тем, что любит и ценит сам. В то же время, абсолютно любой гость у его стола имеет возможность выбрать себе угощение на собственный вкус. Он щедр, гостеприимен и через совместную трапезу транслирует то, как подходит и к политическим отношениям со своими партнерами, сохраняя белорусскую самобытность и уважение к интересам другой страны.